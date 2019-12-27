الدوري الأميركي: دونشيتش العائد يقود مافريكس للفوز على سبيرز

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لوس انجليس (أ ف ب)

قاد النجم السلوفيني الشاب فريقه دالاس مافريكس للفوز على ضيفه سان أنتونيو سبيرز 102-98 ضمن منافسات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين الخميس، في أول مباراة يخوضها بعد غياب نحو أسبوعين بسبب الإصابة.

وتعرض اللاعب البالغ من العمر 20 عاما والذي يخوض موسمه الثاني مع دالاس، لإصابة في الكاحل الأيمن في 14 كانون الأول/ديسمبر الحالي، وغاب عن أربع مباريات لفريقه انتهت بفوزين وخسارتين.

لكن دونشيتش الذي يبرز كأحد نجوم الدوري، عاد بقوة الى صفوف مافريكس، وأنهى مباراة الخميس مع 24 نقطة و10 متابعات وثماني تمريرات حاسمة، وكان قريبا من الـ "تريبل دابل" التاسعة له هذا الموسم.

والسلوفيني هو الوحيد الذي حقق حتى الآن 8 "تريبل دابل" (10 على الأقل في ثلاث من الفئات الاحصائية) في الدوري هذا الموسم.

وكان دونشيتش أفضل مسجل في المباراة، والأفضل في فريقه مع زميله تيم هاردواي جونيور الذي سجل 17 نقطة، بينما ساهم كل من دوريان فيناي-سميث واللاتفي كريستابس بورزينغيس بـ13 نقطة.

وكان دالاس الأفضل في غالبية مراحل المباراة، وتقدم بفارق 17 نقطة قبل أربع دقائق من نهايتها. لكن سان أنتونيو نجح في تقليص الفارق الى أربع نقاط فقط (98-102) مع تبقي 38,6 ثانية، بفضل ثلاثية رودي غاي، دون ان يتمكن فريقه من تعزيز رصيده في ما تبقى من الوقت.

في المقابل، كان ديمار ديروزن الأفضل في صفوف سان أنتونيو مع 21 نقطة، سجل 16 منها في الشوط الثاني.

وتلقى سان أنتونيو الذي يشرف عليه المدرب المخضرم غريغ بوبوفيتش، خسارته الـ18 في 30 مباراة هذا الموسم، بينما حقق دالاس فوزه الـ20 مقابل 10 هزائم، ويحتل المركز الخامس في المنطقة الغربية، متقدما على يوتا جاز السادس الذي فاز على بورتلاند ترايل بلايزرز 121 - 115.

وحقق يوتا فوزه السادس في آخر سبع مباريات، وجاء على ضيفه بورتلاند في مباراة سيطر عليها من البداية الى النهاية، على رغم ان نتيجتها النهائية (فارق ست نقاط)، لا تعكس الهيمنة التي فرضها جاز خلال مجريات اللقاء، لاسيما في الربع الثالث حين تقدم بفارق 23 نقطة.

ويعود ذلك الى تمكن بورتلاند، مع تبقي أقل من خمس دقائق على النهاية، من تقليص الفارق الى نقطة واحدة (102-103). لكن لاعب يوتا الفرنسي رودي غوبير (16 نقطة و15 متابعة)، نجح في التصدي لمحاولات من كارميلو أنطوني وداميان ليلارد، مبقيا فريقه في المقدمة.

وكان الأفضل لدى الفائز دونافان ميتشل مع 35 نقطة وسبع تمريرات حاسمة، بينما أضاف الأسترالي جو إينغلز 25 نقطة وخمس متابعات.

من جهته، سجل نجم بورتلاند ليلارد 34 نقطة مع ثماني تمريرات حاسمة، لكنها لم تكفِ لانقاذ فريقه من الخسارة الـ18 هذا الموسم (في 32 مباراة)، والثانية على التوالي بعد أربعة انتصارات.

- ديترويت ومينيسوتا يوقفان الهزائم -

وفي المنطقة الشرقية، أوقف ديترويت بيستونز سلسلة من خمس هزائم متتالية، بتحقيقه فوزا عريضا على ضيفه واشنطن ويزاردز 132-102.

وعادل ديترويت أكبر عدد من النقاط يسجله هذا الموسم، بعدما سبق له الفوز على سان أنتونيو سبيرز 132-98 في الأول من الشهر الحالي.

وكان أفضل مسجل لديترويت الذي حقق انتصاره الـ20 في 30 مباراة هذا الموسم، كريستيان وود مع 22 نقطة أضاف إليها سبع متابعات.

الى ذلك، تمكن مينيسوتا تمبروولفز أيضا من وضع حد لسلسلة هزائم متتالية وصل عددها الى 11، بتحقيق فوز بالغ الصعوبة على مضيفه ساكرامنتو كينغز بنتيجة 105-104 بعد شوطين إضافيين.

وفي مباراتين أخريين الخميس، تغلب نيويورك نيكس على مضيفه بروكلين نتس 94-82، وممفيس غريزليز على مضيفه أوكلاهوما سيتي ثاندر 110-97.

© 2019 AFP