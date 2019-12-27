الصين تطلق صاروخ الفضاء القوي "لونغ مارش -5"

إعلان اقرأ المزيد

بكين (أ ف ب)

أطلقت الصين الجمعة احد أقوى صواريخ الفضاء في العالم في خطوة حاسمة نحو مهمتها المخطط لها إلى المريخ في عام 2020.

وانطلق صاروخ "لونغ مارش 5" من موقع ونشانغ في جزيرة هاينان في الساعة 20,45 بالتوقيت المحلي (12,45 ت غ)، وفق مشاهد بثها مباشرة التلفزيون الرسمي.

وأظهرت أشرطة فيديو نشرت على موقع "ويبو" للتواصل حشودا تجمعت قرب موقع الاطلاق كانت تصفق اثناء العملية.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "بعد أكثر من ألفي ثانية وضع القمر شيجيان 20 في المدار".

والقمر الاصطناعي شيجيان 20 الذي سيطلقه الصاروخ العملاق سيصل الى مسافة 36 ألف كلم من الأرض بحسب مجلة "ديجيتال جورنال" المتخصصة.

وتابعت الوكالة أن عملية الاطلاق تسمح ب"اختبار تكنولوجيات أساسية لمهمات مقبلة في الفضاء".

وهذا ما يجعل الصاروخ الصيني موزايا لصاروخ "أريان 5" الأوروبي والأميركي "دلتا 4 هيفي" أو الروسي "بروتون أم".

وهو خصوصا أحدى الركائز الأساسية لبرنامج الفضاء الصيني في عام 2020 وما بعد.

والسبت أكد مساعد مدير الادارة الوطنية للفضاء وو يانهوا أن "الصاروخ لونغ مارش 5 مكلف بمهام كبيرة".

وأوضح أثناء نقل الصاروخ إلى منصة الاطلاق "اذا نجحت التجربة ستناط بها مهمات أساسية منها اطلاق أول مسبار صيني الى المريخ ومسبار القمر تشانج 5 ووحدة مركزية للمحطة الفضائية المأهولة".

- ثالث عملية اطلاق -

هي ثالث عملية اطلاق لصاروخ فضائي منذ 2016. وخلال عملية الاطلاق الاولى في تموز/يوليو 2017 أخفقت بكين في طموحها لغزو الفضاء بعد أن سقط صاروخ مماثل في البحر بعيد اقلاعه.

وكانت الصين أطلقت في تشرين الثاني/نوفمبر 2016 من قاعدة وينشانغ أيضا أول صاروخ "لونغ مارش 5" وقدمته على أنه أقوى صاروخ طورته.

وبحسب موقع "ناسا سبايس فلايت" الالكتروني المتخصص، تبين أن قمره وضع أصلا على مدار خطأ قبل تصحيح مساره ما أتاح للمهندسين اعلان نجاح العملية.

واستثمر النظام الشيوعي مليارات الدولارات في برنامجه الفضائي للحاق بأوروبا والولايات المتحدة. وكانت الصين أرسلت أول رجل إلى الفضاء في 2003.

واستكشاف الفضاء الذي تنسقه رئاسة أركان القوات المسلحة الصينية، تعتبره بكين رمزا لنفوذها الجديد في ظل الحزب الشيوعي الحاكم.

وفي كانون الثاني/يناير باتت الصين أول بلد ينزل مركبة فضائية على الجانب المظلم من القمر.

وباتت تنفق أكثر من روسيا واليابان على برامجها الفضائية. وقدرت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية موازنتها الفضائية لعام 2017 ب8,4 مليارات دولار.

وتتوقع الصين اقامة محطة فضائية ضخمة عملانية بحلول 2022. ويفترض ان تصبح المحطة الوحيدة في الفضاء بعد ان تعود محطة الفضاء الدولية (الولايات المتحدة وروسيا واوروبا واليابان وكندا)إلى الأرض في 2024.

وخلال عشر سنوات تطمح البلاد لإرسال أول رائد صيني إلى القمر.

© 2019 AFP