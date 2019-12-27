استقالة بوتفليقة، عزل البشير، وفاة السبسي، مقتل البغدادي... أبرز الأحداث العربية في 2019 بالصور
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شهد العام 2019 الكثير من الأحداث البارزة في العالم العربي، فقد غاب أو غُيّب ستة حكام عن السلطة بينهم الرؤساء عبد العزيز بوتفليقة (الجزائر) الذي استقال وعمر البشير (السودان) الذي عُزل والباجي قايد السبسي (تونس) الذي غيبه الموت. واندلعت احتجاجات في عدة دول آخرها العراق، فيما قتل زعيم تنظيم "الدولة الإسلامية" أبو بكر البغدادي.
شهد العالم العربي خلال العام 2019 أحداث جمة، أدت إلى غياب أو تغييب أربعة رؤساء عن السلطة، في الجزائر والسودان وتونس وموريتانيا، إضافة إلى استقالة رئيسي وزراء العراق ولبنان. الاحتجاجات سيطرت على المشهد العربي طيلة العام، بينما ازداد التوتر في الشرق الأوسط خاصة بين السعودية وإيران. فيما يلي أبرز تلك الأحداث.
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