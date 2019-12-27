تحطم طائرة في كازاخستان يوقع قتلى ومصابين

فرق الإنقاذ في موقع تحطم الطائرة بكازاخستان، 27 كانون الأول/ديسمبر 2019.

أدى تحطم طائرة بعد إقلاعها بوقت قصير من مطار ألماتي بكازاخستان الجمعة إلى مقتل ما لا يقل عن 14 شخصا. وأعلنت حكومة البلد الآسيوي أن 17 آخرين مصابون وهم "بحالة خطيرة". وكانت الطائرة المنكوبة تابعة للخطوط بيك إير الجوية الكازاخية الخاصة، تقل مئة راكب بينهم خمسة من أفراد الطاقم.

إعلان اقرأ المزيد

تحطمت طائرة ركاب الجمعة بعد إقلاعها بوقت قصير من مطار ألماتي بكازاخستان ما أدى إلى سقوط 14 قتيلا، وفق ما أكدت حكومة البلد الآسيوي.

وقالت حكومة مدينة ألماتي في بيان عبر قناتها الرسمية على تطبيق تلغرام "هناك 14 قتيلا في موقع الحادث".

وأضافت أن 17 آخرين يخضعون للعلاج في المستشفى وهم في "حالة خطيرة".

وقالت لجنة الطوارئ في البلد الواقع في وسط آسيا إن مئة شخص كانوا على متن طائرة "بيك أير" المنكوبة، بينهم خمسة من أفراد طاقمها.

وقالت هيئة الطيران المدني بكازاخستان في بيان إن الطائرة فوكر 100 كانت متجهة صوب العاصمة نور سلطان و"لم تتمكن من مواصلة الصعود خلال الإقلاع لتخترق سياجا إسمنتيا" قبل أن تصطدم بمبنى من طابقين.

وطوقت السلطات موقع السقوط في قرية ألميريك التي تقع بعد نهاية المدرج مباشرة.

وأظهرت صور نشرتها وسائل الإعلام الطائرة وقد انشطرت إلى نصفين بجانب مبنى شبه مدمر جراء الاصطدام.

ولم يتسن بعد الوصول إلى بيك إير التي تشغل أسطولا من طائرات فوكر 100.

ولم تشر السلطات إلى أي سبب محتمل للحادث. وقالت هيئة الطيران إنها علقت جميع رحلات هذا النوع من الطائرات انتظارا لنتائج التحقيق.

وتعهد الرئيس الكازاخي قاسم جومارت توكاييف بتقديم التعويضات لعائلات الضحايا، وقال على تويتر إن المسؤولين عن الحادث "سوف يعاقبون بشدة وفقا للقوانين".

كما أعلن توكاييف عن إنشاء لجنة حكومية للتحقيق في الظروف التي أحاطت بالحادث.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز