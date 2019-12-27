خط "نورد ستريم 2" لنقل الغاز سيدخل الخدمة قبل نهاية 2020 (وزير روسي)

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موسكو (أ ف ب)

اكد وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك الجمعة أن خط "نورد ستريم2" الروسي لنقل الغاز سيصبح قيد الخدمة قبل نهاية 2020 رغم العقوبات الاميركية على الشركات التي تساهم في بنائه.

وصرح نوفاك للصحافيين "قبل نهاية 2020، سيصبح نورد ستريم2 قيد الخدمة".

واصدر الرئيس الاميركي دونالد ترامب الاسبوع الفائت قانونا يفرض عقوبات على الشركات المشاركة في بناء هذا المشروع وعلى خط روسي آخر لنقل الغاز هو تورك ستريم، معتبرا أن المشروعين سيزيدان من ارتهان الاوروبيين للغاز الروسي وتاليا تعزيز نفوذ موسكو.

ونددت المانيا، المستفيدة الاولى من نورد ستريم2، بهذه العقوبات ومثلها الاتحاد الاوروبي.

والمشروع بات شبه منجز، ومن شأنه مضاعفة كميات الغاز الطبيعي الروسي التي تصل الى اوروبا في شكل مباشر عبر بحر البلطيق.

وادت العقوبات الاميركية الى انسحاب شركة "أول سيز" السويسرية من المشروع في انتظار "توضيحات".

واوضح نوفاك أن روسيا قد تلجأ الى سفينة متخصصة في تركيب أنابيب لانجاز المشروع.

لكنه اشار الى ضرورة القيام ب"استعدادات اضافية" للجوء الى هذا الخيار وقد يستغرق ذلك "بعض الوقت".

واورد مصدر في وزارة الطاقة الروسية أن ثمة حاجة الى معدات اضافية يجب أن تزود بها السفينة.

وفي وقت سابق هذا الاسبوع، اكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن لدى روسيا "قدرات معينة" لانجاز المشروع "في مستقبل غير بعيد".

© 2019 AFP