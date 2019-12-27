زلزال قرب منشأة نووية إيرانية

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طهران (أ ف ب)

ضرب زلزال ايران الجمعة في منطقة تقع على بعد أقل من 50 كلم من محطة بوشهر النووية في جنوب غرب البلاد، وفق مصادر متخصصة في مراقبة الزلازل، دون ورود تقارير بعد عن وقوع أضرار.

وأفاد مركز المسح الجيولوجي الأميركي أن الزلزال الذي بلغت قوّته 5,1 درجات ضرب منطقة تقع 44 كلم جنوب شرق مدينة برازجان وعلى عمق 38 كلم.

وذكرت تقارير أن مركز الزلزال كان 45 كلم شرق منشأة بوشر النووية، الوحيدة في البلاد.

وهز الزلزال قرى قرب مدينة كالامه، وفق ما افادت وكالة "إسنا" شبه الرسمية، مشيرة إلى عدم ورود أي تقارير بعد عن وقوع أضرار.

ونقلت عن رئيس مركز الأزمات في المحافظة جهانكير دهقاني قوله إنه "بناء على تقييمات الهلال الأحمر والسلطات في المنطقة، لم تردنا أي معلومات بعد عن أضرار".

وأضاف "قد تكون بعض الطرقات أغلقت في أجزاء من الجبل بسبب شدة الزلزال".

© 2019 AFP