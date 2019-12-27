كرة القدم: زلاتان إبراهيموفيتش يعود إلى صفوف ميلان الإيطالي لستة أشهر

أعلن نادي ميلان الإيطالي الجمعة تعاقده مع المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لمدة ستة أشهر مع إمكانية التجديد لعام إضافي. ويملك إبراهيموفيتش البالغ من العمر 38 عاما مسيرة حافلة في أوروبا حيث لعب للعديد من الأندية الكبيرة وفاز بالعديد من الألقاب في خمس دول مختلفة وسجل أكثر من 500 هدف في تاريخه الكروي.

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أبرم نادي ميلان الإيطالي الجمعة عقدا مع المهاجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش لمدة ستة أشهر مع إمكانية التجديد لعام إضافي.

وقال ميلان في بيان اليوم "يسعد ميلان إعلان تعاقده مع زلاتان إبراهيموفيتش. وافق النادي والمهاجم على صفقة تبقيه مع النادي حتى نهاية الموسم الحالي مع خيار لتميد العقد لموسم اخر".

ويأتي التعاقد مع ابراهيموفيش في إطار سعي إدارة نادي ميلان وقف النتائج السلبية للفريق الذي حقق فوزين فقط في مبارياته السبع الأخيرة، إذ يحتل المركز الحادي عشر ومني الأحد الماضي بأسوأ خسارة له في الدوري منذ 21 عاما عندما سقط بخماسية نظيفة امام مضيفه اتالانتا.

وقال إبراهيموفيتش، الذي سجل أكثر من 500 هدف مع الأندية ومنتخب بلاده، "سأعود إلى ناد أحترمه بشدة ومدينة ميلانو التي أعشقها. سأقاتل مع زملائي لتغيير موقف الفريق هذا الموسم. سأبذل قصارى جهدي لحدوث ذلك".

وخاض العملاق السويدي موسمين مع ميلان بين عامي 2010 و2012 سجل خلالهما 42 هدفا في 61 مباراة، وساهم في تحقيق النادي آخر لقب له في الدوري المحلي في موسم 2010/2011 حين كان معارا من برشلونة الاسباني قبل ان ينتقل اليه رسميا في الموسم التالي.



وآخر فريق لعب له إبراهيموفيتش كان لوس أنجليس جالاكسي المنافس في الدوري الأمريكي للمحترفين حيث كان المهاجم السويدي اللاعب الأعلى أجرا في المسابقة وسجل 52 هدفا وصنع 17 خلال موسمين قبل الرحيل عن الولايات المتحدة.



ويملك الدولي السويدي السابق مسيرة مظفرة في أوروبا حيث لعب للعديد من الأندية الكبيرة مثل أياكس أمستردام ويوفنتوس وإنتر ميلان وبرشلونة وباريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد وفاز بالعديد من الألقاب في خمس دول مختلفة.

فرانس 24/ أف ب / رويترز