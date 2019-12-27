ملكة جمال فرنسا 2020 تتعرض لتعليقات عنصرية على مواقع التواصل الاجتماعي

تقدمت جمعية مناهضة للعنصرية في فرنسا الجمعة بشكوى إلى النيابة بشأن تعليقات عنصرية طالت ملكة جمال فرنسا 2020 كليمانس بوتينو وردت على وسائل التواصل الاجتماعي. وطالبت الجمعية السلطات باتخاذ إجراءات لمعاقبة أصحاب هذه التعليقات. وتوجت بوتينو التي كانت تحمل لقب ملكة جمال غوادلوب بلقب ملكة جمال فرنسا 2020 في 14 ديسمبر/كانون الأول، وهي طالبة ماجستير في تاريخ الفن في جامعة السوربون في باريس.

إعلان اقرأ المزيد

تعرضت ملكة جمال فرنسا 2020 كليمانس بوتينو إلى العديد من التعليقات العنصرية على وسائل التواصل الاجتماعي مذ فوزها باللقب في 14 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، ما دفع جمعية مناهضة العنصرية في فرنسا الجمعة إلى تقديم شكوى إلى النيابة العامة.

وأوضح المجلس التمثيلي للجمعيات السوداء في بيان أن كليمانس بوتينو البالغة من العمر 22 عاما كانت عرضة لتعليقات عنصرية خصوصا على "تويتر".

وقال غيسلان فيدو رئيس المجلس "يجب معاقبة ناشري هذه التعليقات، فهي غير مقبولة". كما انتقد منصة "فاروس" التي وضعتها الحكومة الفرنسية لمكافحة خطاب الكراهية على الإنترنت. وأضاف "لم يكن هناك أي رد فعل من السلطات أو الحكومة" مشيرا إلى عدم اتخاذ وزيرة شؤون المساواة بين الجنسين المسؤولة عن مكافحة التمييز مارلين شيابا أي إجراء في هذا الصدد.

وتوجت بوتينو التي كانت تحمل لقب ملكة جمال غوادلوب بلقب ملكة جمال فرنسا 2020 في 14 ديسمبر/ كانون الأول، لتخلف بذلك البولينيزية فايمالاما شافيس.

وبوتينو التي يبلغ طولها 1,75 مترا طالبة ماجستير في تاريخ الفن في جامعة السوربون في باريس، وتنافست في المرحلة النهائية مع أربع متسابقات أخريات هن ملكة جمال بروفونس وتاهيتي وبورغونييه وكوت دازور. وشاركت في المسابقة 30 شابة من كل أنحاء فرنسا.

فرانس24/ أ ف ب









