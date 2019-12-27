واشنطن تتهم طهران بمنع إحياء ذكرى ضحايا الاحتجاجات

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واشنطن (أ ف ب)

اتهم وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو السلطات الايرانية الجمعة باللجوء الى "العنف" والرقابة لمنع إحياء ذكرى من قتلوا جراء قمع حركة الاحتجاجات التي هزت ايران منتصف تشرين الثاني/نوفمبر.

وكتب بومبيو على تويتر "من حق الشعب الايراني أن يبكي 1500 ضحية ذبحهم خامنئي خلال التظاهرات في ايران"، مسميا المرشد الايراني الاعلى آية الله علي خامنئي.

وكانت الولايات المتحدة اشارت حتى الان الى أكثر من ألف قتيل وآلاف الجرحى جراء قمع الاحتجاجات التي اندلعت منتصف تشرين الثاني/نوفمبر في مدن ايرانية عدة رفضا لرفع اسعار الوقود.

لكن بومبيو لفت الى حصيلة أكبر سبق ان ذكرتها بعض وسائل الاعلام ومثلها تنظيم مجاهدي خلق الايراني المعارض. ورفضت الخارجية الاميركية في اتصال مع فرانس برس الادلاء بتعليق اضافي.

من جهتها، اكدت منظمة العفو الدولية أن قمع الحركة الاحتجاجية اسفر عن مقتل أكثر من 300 شخص.

واعتبر بومبيو أن "النظام يخشى مواطنيه ولجأ مجددا الى العنف وقطع الانترنت".

وذكرت وكالة ايلنا الايرانية أن شبكة الانترنت قطعت الاربعاء في محافظات ايرانية عدة قبل توجيه دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاحياء ذكرى الضحايا لمناسبة مرور شهر على الاحتجاجات.

© 2019 AFP