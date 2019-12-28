الجزائر: تبون يعين الأستاذ الجامعي عبد العزيز جرّاد رئيسا للوزراء

عيّن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون السبت عبد العزيز جراد رئيسا للوزراء، وفق ما جاء في بيان رئاسي نقله التلفزيون الرسمي.

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نقل التلفزيون الرسمي في الجزائر السبت بيانا جاء فيه أن الرئيس عبد المجيد تبون عين عبد العزيز جراد رئيسا للوزراء. ويدرّس جراد العلوم السياسية في جامعة الجزائر.

وقال البيان إن جرّاد "كُلف بتشكيل حكومة جديدة" خلفا لصبري بوقدوم، وزير الخارجية الذي عُيّن رئيسا للوزراء بالنيابة بعد استقالة نور الدين بدوي في 19 كانون الأول/ديسمبر، في يوم تسلم تبون مسؤولياته على رأس البلاد.

وكان جرّاد، البالغ من العمر 65 عاما، المستشار السابق للرئيسين الجزائريين السابقيين علي كافي، رئيس المجلس الأعلى للدولة الذي أنشئ بعد اغتيال محمد بوضياف في عام 1991، وليامين زروال، سلف بوتفليقة.

وولد عبد العزيز جراد عام 1954 في مدينة خنشلة (شرق)، وتخرج من كلية العلوم السياسية في الجزائر وحصل على شهادة الدكتوراة من جامعة باريس العاشرة، في نانتير الفرنسية.

فرانس24/ رويترز/ أ ف ب