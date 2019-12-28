الصومال: عشرات القتلى والجرحى في انفجار سيارة مفخخة بمقديشو

قوات الأمن الصومالية في موقع انفجار سيارة مفخخة عند نقطة تفتيش في مقديشو في 28 ديسمبر/ كانون الأول 2019.

قُتل السبت ما لا يقل عن 20 شخصا، في حصيلة قابلة للارتفاع، وأصيب آخرون بجروح خطيرة إثر انفجار سيارة مفخخة في العاصمة الصومالية مقديشو، بحسب ما أفادت الشرطة وشهود.

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أفادت الشرطة الصومالية صباح السبت بسقوط عشرين قتيلا على الأقل وعشرات الجرحى إثر انفجار سيارة مفخخة في منطقة مكتظة بالعاصمة الصومالية مقديشو.

وقال الضابط في الشرطة إبراهيم محمد لوكالة الأنباء الفرنسية "كان الانفجار مدمراً. يمكنني تأكيد مقتل أكثر من 20 مدنيًا. هناك العديد من الجرحى وقد تكون الحصيلة أعلى".

كما أفاد شاهد عيان يدعى أحمد معلم "أحصيت 22 جثة، جميعها لمدنيين وكان هناك أكثر من 30 جريحًا. إنه يوم أسود".

ووقع الانفجار في منطقة مكتظة تشهد ازدحامًا مروريًا عادة جرّاء وجود نقطة تفتيش ومكتب لتحصيل الضرائب.

"جثث متناثرة"

وقال شاهد آخر يدعى مهيب أحمد "كانت حادثة مدمرة إذ كان هناك العديد من الأشخاص، بينهم طلبة، وحافلات صادف مرورها في المكان عند وقوع الانفجار".

وقال زكريا عبد القادر الذي كان قرب المنطقة عند وقوع الانفجار الذي تسبب "بتحطم عدة نوافذ في سيارتي".

وأضاف "كل ما رأيته هو جثث متناثرة (...) تفحّم بعضها لدرجة جعلت من المستحيل التعرّف على أصحابها".

وكثيراً ما تتعرض مقديشو لهجمات بسيارات مفخخة وغيرها من الوسائل التي يلجأ إليها عناصر حركة الشباب الإسلامية المتحالفة مع تنظيم القاعدة.

وأُجبرت المجموعة على الفرار من العاصمة الصومالية سنة 2011 لكنها لا تزال تسيطر على مناطق ريفية في محيطها، كما نفّذت هجمات في كينيا المجاورة.

وقبل أسبوعين، قتل خمسة أشخاص عندما هاجم عناصر حركة الشباب فندقًا في مقديشو، يتردد إليه سياسيون وشخصيات في الجيش ودبلوماسيون، بعد محاصرته لساعات.



فرانس24/ أ ف ب