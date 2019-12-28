العراق: توقف الإنتاج في حقل الناصرية بسبب إغلاق متظاهرين الطرق المؤدية إليه

متظاهرون في مدينة الناصرية العراقية، 4 كانون الأول/ديسمبر 2019.

أوقف متظاهرون عراقيون الإنتاج في حقل الناصرية النفطي بعدما أغلقوا جميع الطرقات المؤدية إليه مطالبين بوظائف. وينتج الحقل الواقع جنوب البلاد نحو مئة ألف برميل يوميا عادة.

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قام متظاهرون عراقيون ضد الحكومة بقطع إمكانية الوصول إلى حقل الناصرية النفطي جنوب البلاد ما أدى لتوقف الإنتاج فيه، وفق ما علمت وكالة الأنباء الفرنسية من مصادر أمنية وأخرى نفطية في المدينة.

وهي أول مرة يتوقف فيها الإنتاج في حقل نفطي في العراق منذ بدء المظاهرات غير المسبوقة المناهضة للحكومة في الأول من تشرين الأول/أكتوبر.

ويصل إنتاج حقل الناصرية الواقع على مسافة حوالى 300 كلم جنوب بغداد إلى مئة ألف برميل في اليوم عادة.

وتوقف الإنتاج صباح السبت حين قام متظاهرون بإغلاق الطرق المؤدية إلى الحقل النفطي مطالبين بوظائف، وفق ما أفادت مصادر في الشرطة.

وأكدت مصادر نفطية محلية وقف الإنتاج، فيما رأى خبراء أن ذلك لن يكون له تأثير كبير على الانتاج والصادرات العراقية إن لم يستمر طويلا.

ولفت المسؤولون إلى أن المباني الإدارية التابعة للشركة الوطنية المشغلة للحقل مغلقة منذ خمسين يوما في سياق حملة العصيان المدني التي تشل جزئا كبيرا من جنوب العراق.

ويشهد العراق حركة احتجاجية مناهضة للحكومة مستمرة منذ ثلاثة أشهر، تتركز في العاصمة بغداد ومدن جنوبية عدة، حيث يقوم المتظاهرون باعتصامات تستهدف الطرقات الرئيسية والبنية التحتية الحكومية، بما في ذلك الحقول النفطية، في بلد يعد ثاني أكبر منتجي النفط في منظمة أوبك.

فرانس24/ أ ف ب