بطولة إنكلترا: برايتون يضع حدا لنزيف النقاط

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لندن (أ ف ب)

وضع برايتون حدا لنزيف النقاط بفوزه الثمين على ضيفه بورنموث 2-صفر السبت في افتتاح المرحلة العشرين من الدوريس الإنكليزي لكرة القدم.

وبكر برايتون بالتسجيل وتحديدا في الدقيقة الثالثة عبر الدولي الإيراني علي رضا جهانبخش، وعزز تقدمه في الدقيقة 79 بواسطة لاعب الوسط الدولي الأسترالي أرون موي.

وهو الفوز الأول لبرايتون بعد تعادلين وخسارتين، والسادس هذا الموسم فابتعد عن منطقة الخطر بعدما رفع رصيده إلى 23 نقطة وارتقى إلى المركز الثالث عشر مؤقتا، فيما تجمد رصيد بورنموث عند 20 نقطة في المركز السادس عشر مؤقتا بعدما مني بخسارته العاشرة هذا الموسم والثانية في مبارياته الثلاث الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز.

ويلعب لاحقا نيوكاسل مع إيفرتون، وساوثمبتون مع كريستال بالاس، وواتفورد مع أستون فيلا، ووست هام مع ليستر سيتي، ونوريتش مع توتنهام، وبيرنلي مع مانشستر يونايتد.

وتختتم المرحلة الأحد بلقاءات أرسنال مع تشلسي، وليفربول مع ولفرهامبتون، ومانشستر سيتي مع شيفيلد يونايتد.

© 2019 AFP