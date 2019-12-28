بطولة انكلترا: غوارديولا يعترف بصعوبة اللحاق بليفربول

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لندن (أ ف ب)

اعترف الاسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بطل الدوري الانكليزي في الموسمين الماضيين بصعوبة اللحاق بليفربول المتصدر بعد خسارة فريقه امام ولفرهامبتون 2-3 في ختام المرحلة التاسعة عشرة من بطولة انكلترا لكرة القدم.

وعلى الرغم من النقص العددي في صفوفه اعتبارا من الدقيقة الثانية عشرة اثر طرد حارس مرماه البرازيلي اديرسون، نجح مانشستر سيتي في التقدم بهدفين نظيفين بواسطة رحيم ستيرلينغ، لكن ولفرهامبتون نجح في تسجيل ثلاثة اهداف في نصف الساعة الاخير ليحقق فوزا مثيرا 3-2 علما بانه تغلب عليه ايضا على ملعب الاتحاد ذهابا بهدفين نظيفين.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث في الدوري المحلي مع 38 متخلفا بفارق 14 نقطة عن ليفربول المتصدر الذي يملك مباراة مؤجلة ايضا.

وقال غوارديولا الذي مني فريقه بخسارته الخامسة هذا الموسم في رد على سؤال ما اذا كان يعتبر بان السباق نحو اللقب انتهى بالنسبة الى فريقه "الافضلية (لليفربول) كبيرة. نعم. انه فارق كبير. ليس من المنطق التفكير بالسباق نحو اللقب في الوقت الحالي. يتعين علينا التركيز على مباراتنا المقبلة والفوز في مبارياتنا".

وكان لسان حال جناح مانشستر سيتي البرتغالي برناردو سيلفا مماثلا بقوله "انها وضعية سيئة بالنسبة الينا. لم نكن نتوقع ان نتخلف بهذا العدد من النقاط عن ليفربول في منتصف الموسم. لا اقول بان الفوز باللقب مستحيل لكنه بات صعبا للغاية".

© 2019 AFP