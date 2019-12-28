بطولة انكلترا: ليستر يستعيد عافيته وتوتنهام يتعادل مع متذيل الترتيب

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لندن (أ ف ب)

استعاد ليستر سيتي عافيته بفوزه الثمين على مضيفه وست هام يونايتد 2-1، فيما اكتفى توتنهام بالتعادل خارج أرضه أمام المتذيل نوريتش 2-2 السبت ضمن المرحلة 20 من الدوري الانكليزي لكرة القدم.

وفشل ليستر في الفوز في مبارياته الثلاث الأخيرة حيث تعادل مع نوريتش سيتي وخسر امام مانشستر سيتي 1-3 وليفربول برباعية نظيفة، قبل أن يحقق اليوم فوزه الاول في الدوري منذ الانتصار على أستون فيلا في المرحلة 16.

وأجرى المدرب الايرلندي الشمالي براندن رودجرز تسعة تغييرات على التشكيلة الاساسية التي خسرت أمام بطل أوروبا، فيما غاب هداف الدوري جايمي فاردي (17 هدفا) عن قائمة الفريق لتواجده الى جانب زوجته التي رزقت بابنتهما قبل ساعات من اللقاء.

ورفع ليستر رصيده الى 42 نقطة في المركز الثاني بفارق 10 نقاط عن ليفربول الذي يلعب غدا مع ضيفه ولفرهامبتون في ختام المرحلة مع مباراة مؤجلة من المرحلة 18 مع وست هام.

وبدأ اللقاء بطريقة مثيرة بعد أن حصل حارس وست هام البولندي لوكاش فابيانكسي على بطاقة صفراء إثر عرقلة النيجيري كيليتشي ايهيناتشو داخل المنطقة (9)، الا انه عوض خطأه بالتصدي لركلة الجزاء التي انبرى لها ديماراي غراي (12).

ونجح ليستر في التقدم بالنتيجة بفضل ايهيناتشو بعد أن لحق الاسباني أيوزي بيريز بالكرة على حافة الخط بجوار القائم الايمن ومررها برأسه الى النيجيري الذي تابعها رأسية في الشباك (40).

الا ان أصحاب الارض عادلوا في الدقيقة الاخيرة من الشوط الاول بعد أن وصلت الكرة الى البرازيلي فيليبي أندرسون على الجهة اليمنى فمررها عرضية الى الاسباني بابلو فورنالس المتواجد داخل المنطقة فسددها على يمين الحارس الدنماركي كاسبر شمايكل (45).

ودخل ليستر، بطل انكلترا عام 2016، الى الشوط الثاني بعزيمة أكبر ونجح في احراز هدف الفوز عبر غراي الذي عوض إهدار ركلة الجزاء، بعد أن وصلته الكرة الى داخل المنطقة بتمريرة من بيريز، فسددها على يسار فابيانسكي (56).

-أول تعادل لـ "توتنهام مورينيو"-

في المباراة الاخرى، خرج توتنهام بأول تعادل له تحت إشراف البرتغالي جوزيه مورينيو في الدوري، وكان مع نوريتش 2-2 في لقاء مثير.

وحقق سبيرز مع مورينيو قبل لقاء اليوم خمسة انتصارات ومني بهزمتين في الدوي منذ توليه ادارته الفنية، ورفع رصيده الى 30 نقطة في المركز الخامس بفارق الاهداف عن ولفرهامبتون ونقطتين مع مانشستر يونايتد الثامن الذي يلعب لاحقا مع بيرنلي.

وافتتح نوريتش التسجيل بفضل البوسني ماريو فرانشيتش بعد أن انتزع الارجنتيني ايمليانو بوينديا الكرة من الخصم، فتهيأت أمام فرانشيتش الذي انطلق بها نحو المرمى قبل أن يسدد على يمين الحارس الارجنتيني باولو غازانيغا (18).

وظن الفنلندي تيمو بوكي أنه ضاعف النتيجة لأصحاب الارض بعد أن تلقى كرة طويلة من خلف منتصف الملعب من فرانشيتش، فهيأها أمامه بصدره قبل أن يضعها زاحفة على يمين الحارس (33)، الا ان تقنية المساعدة بالفيديو "في آي أر" ألغت الهدف بداعي تسلل.

ونجح سبيرز في إدراك التعادل بفضل ركلة حرة نفذها الدنماركي كريستيان اريكسن حيث أسكن الكرة في الزاوية اليمنى لمرمى الحارس الهولندي تيم كرول (55).

وتقدم الـ "كاناريز" بهدف عكسي للعاجي سيرج اورييه، بعد أن وصلت الكرة الى بوكي داخل المنطقة، وعندما انتزعها منه المدافع البلجيكي توبي ألدرفيرلد، ارتطمت بأورييه وتابعت طريقها الى الشباك (61).

الا ان هاري كاين أنقذ فريقه من الخروج خالي الوفاض عندما حصل على ركلة جزاء اثر عرقلته من الالماني كريستوف تسيمرمان، ترجمها الدولي الانكليزي بنجاح (83).

وبات رصيد كاين 136 هدفا في 200 مباراة في الدوري، حيث نجح فقط ألان شيرر (145 هدفا) والارجنتيني سيرجيو أغويرو (138 هدفا) في الوصول الى هذا العدد من الاهداف في 200 مباراة، وفق موقع "اوبتا" للاحصاءات.

© 2019 AFP