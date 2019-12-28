تخطي إلى المحتوى الرئيسي
البث المباشر
#ليبيا
#العراق
فرنسا
الأخبار المغاربية
الشرق الأوسط
الأكثر قراءة
احذر الأخبار الكاذبة

تصويت البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا سيتم الخميس المقبل

نشرت في: آخر تحديث:

صورة ملتقطة من شاشة فرانس24
صورة ملتقطة من شاشة فرانس24 فرانس24
نص : فرانس 24 تابِع

عقد حزب العدالة والتنمية التركي جلسة طارئة في البرلمان لمناقشة التفويض الذي سبق وطالب به الرئيس رجب طيب أردوغان بغية إرسال جنود إلى ليبيا. ومن المرجح أن يتم التصويت على هذا التفويض أو هذه المذكرة الخميس المقبل، وفق ما أفاد به مراسل فرانس24 في إسطنبول حسين أسد. ومن المتوقع أن يواجه هذا التفويض اعتراضا من قبل الأحزاب المعارضة التركية التي سبق وصرحت أنها لن تسمح بحدوث مواجهة بين الجيشي التركي والمصري في ليبيا.

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.