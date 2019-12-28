تصويت البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا سيتم الخميس المقبل

صورة ملتقطة من شاشة فرانس24 فرانس24

عقد حزب العدالة والتنمية التركي جلسة طارئة في البرلمان لمناقشة التفويض الذي سبق وطالب به الرئيس رجب طيب أردوغان بغية إرسال جنود إلى ليبيا. ومن المرجح أن يتم التصويت على هذا التفويض أو هذه المذكرة الخميس المقبل، وفق ما أفاد به مراسل فرانس24 في إسطنبول حسين أسد. ومن المتوقع أن يواجه هذا التفويض اعتراضا من قبل الأحزاب المعارضة التركية التي سبق وصرحت أنها لن تسمح بحدوث مواجهة بين الجيشي التركي والمصري في ليبيا.