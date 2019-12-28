وفاة الممثلة الأمريكية سو لايون بطلة فيلم "لوليتا" المثير للجدل

توفيت الممثلة الأمريكية سو لايون الخميس عن 73 عاما. ولعبت لايون عدة أدوار في السينما قبل أن تعتزل عام 1980، ولكن أشهر أدوارها على الإطلاق كان وهي بسن الخامسة عشرة، في فيلم "لوليتا" المثير للجدل من إخراج ستانلي كوبريك عندما لعبت دور مراهقة تخوض علاقة جنسية مع رجل بالغ سيصبح زوج والدتها.

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قالت صحيفة نيويورك تايمز إن الممثلة الأمريكية سو لايون التي اشتهرت بدور لوليتا في فيلم "لوليتا" من إخراج ستانلي كوبريك المقتبس عن رواية فلاديمير نابوكوف التي تحمل نفس الاسم، قد توفيت عن 73 عاما.

وأفادت الصحيفة نقلا عن صديق مقرب من الممثلة قوله إن لايون توفيت مساء الخميس في لوس أنجلس.

وولدت لايون في تموز/يوليو 1946 وقد اختيرت في سن الرابعة عشرة للتمثيل في فيلم ستانلي كوبريك الذي عرض في العام 1962. وفازت بجائزة غولدن غلوب عن دورها هذا.

وكان المخرج يريد ممثلة أكبر سنا من شخصية لوليتا في رواية نابوكوف تجنبا للفضيحة والجدل.

وبغية تجنب مقص الرقابة، عمد كوبريك كذلك إلى التخفيف من الجوانب المثيرة جدا في الرواية التي تروي علاقة جنسية بين مراهقة ورجل بالغ سيصبح زوج والدتها.

وأشارت "نيويورك تايمز" إلى أن نابوكوف اعتبر أن سو لايون هي "المراهقة المثالية" لتأدية دور لوليتا قبل أن يصرح بعد ذلك أنه كان يتمنى أن تؤدي الدور الممثلة الفرنسية كاترين دومونجو بطلة فيلم "زازي دان لو ميترو".

بعد "لوليتا"، مثلت سو لايون في حوالى عشرين فيلما قبل أن تنسحب من الساحة الفنية العام 1980.

فرانس24/ أ ف ب