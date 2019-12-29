إتمام عملية تبادل للأسرى بين أوكرانيا وانفصاليين موالين لروسيا

أسرى أوكرانيون يتم اقتيادهم من جنود انفصاليين باتجاه نقطة تبادل الأسرى، 29 كانون الأول/ديسمبر 2019.

أعلنت أوكرانيا أنها أتمت عملية تبادل للأسرى مع الانفصاليين الموالين لروسيا شرق البلاد، في أول عملية من نوعها منذ 2017. ورحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بالعملية خلال اتصال هاتفي. وقالت الرئاسة الأوكرانية إنها استعادت 76 أسيرا من الانفصاليين، إلى جانب أربعة تم تحريرهم بطلب من الحكومة ولكنهم بقوا في مناطق الانفصاليين بجانب عائلاتهم.

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قال مكتب الرئاسة الأوكرانية إن القوات الحكومية وقوات الانفصاليين الموالين لروسيا بالمناطق الشرقية أتمت اليوم الأحد تبادلا كاملا للأسرى المتبقين من الصراع الدائر منذ خمسة أعوام، في أول عملية من نوعها منذ عام 2017.

وأضاف المكتب أن 76 أسيرا من الموالين للحكومة عادوا للديار.

وأبرم زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتفاق تبادل الأسرى في باريس في كانون الأول/ديسمبر.

وتم تبادل الأسرى عند نقطة تفتيش بالقرب من مدينة هورليفكا الصناعية بمنطقة دونيتسك.

وقالت الرئاسة الأوكرانية عبر فيس بوك "عمليات الإفراج المتبادلة قد تمت" قرابة الساعة 16:00 (14:00 ت غ)، مشيرةً إلى أنها تنتظر عودة 76 شخصا إلى البلاد، هم 12 عسكريا و64 مدنيا، وبينهم صحافيان كانا يعملان في الخدمة الأوكرانية للإذاعة الأمريكية "راديو فري يوروب/راديو ليبيرتي"، هما ستانيسلاف آسييف وأوليغ غالازيوك اللذان أوقفا قبل عامين. كما قرر أربعة أشخاص أفرج عنهم بطلب من كييف البقاء في مناطق الانفصاليين "قرب عائلاتهم".

ورحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بعملية التبادل، وفق ما أعلن الكرملين إثر اتصال هاتفي بين الرئيس والمستشارة. واعتبر بوتين وميركل أن "تبادل الأسرى الذي حصل اليوم في منطقة دونيتسك إيجابي"، بحسب بيان للرئاسة الروسية.

وتحارب القوات الأوكرانية الانفصاليين في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا منذ عام 2014 في صراع راح ضحيته أكثر من 13 ألف شخص. ولا تزال هناك اشتباكات متفرقة على الرغم من اتفاق على وقف إطلاق النار.

وتبادلت كييف والانفصاليون الأسرى عدة مرات من قبل. وفي آخر تبادل للأسرى في كانون الأول/ديسمبر 2017، أعادت أوكرانيا نحو 300 أسير إلى الانفصاليين الموالين لروسيا واستعادت حوالي 70 أسيرا.

فرانس24/ رويترز/ أ ف ب

