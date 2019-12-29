الاصابة تحرم أندي موراي من المشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة

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لندن (أ ف ب)

أعلن النجم البريطاني أندي موراي أنه لن يشارك في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، وذلك بسبب إصابة في الورك بحسب ما كشف السبت.

وتعرض ابن الـ32 عاما لهذه الاصابة خلال مشاركته الشهر الماضي مع المنتخب البريطاني في كأس ديفيس، وهو سيغيب أيضا عن النسخة الأولى من كأس رابطة اللاعبين المحترفين المقررة الشهر المقبل في مدن بريزبين وبيرث وسيدني الأسترالية.

وأعرب المصنف أول عالميا سابقا عن حزنه لعدم تمكنه من خوض بطولة أستراليا المقررة بين 20 كانون الثاني/يناير والثاني من شباط/فبراير المقبلين، موضحا "عملت بجهد كبير لكي أصل بنفسي الى الوضع الذي يخولني اللعب على أعلى المستويات (مجددا)، وأشعر بالاحباط لعدم تمكني من اللعب في أستراليا خلال كانون الثاني/يناير".

وحقق موراي عودة موفقة إلى الملاعب هذا العام وتوج في تشرين الأول/أكتوبر الماضي بلقب دورة أنفير البلجيكية، الأول له منذ عام 2017، وذلك بعد تسعة أشهر تقريبًا من العملية الجراحية الثانية التي خضع لها في الورك الأيسر والتي أرغمته الى الإعلان في كانون الثاني/يناير الماضي عن احتمال اعتزاله اللعب بسببها.

وكان البريطاني يمني النفس بالعودة الى المشاركة في البطولات الكبرى للمرة الأولى منذ أستراليا المفتوحة الموسم الماضي حين انتهى مشواره عند الدور الأول، لكن "للأسف، تعرض لانتكاسة مؤخرا وكاجراء احترازي، علي التعافي قبل العودة الى التنافس في الملاعب" بحسب ما قال السبت.

ولم يكن قرار انسحابه من بطولة أستراليا مفاجئا، إذ سبق له أن اتخذ قرار الغاء جولته الإعدادية للموسم الجديد في مدينة ميامي الاميركية والتي كانت لفترة أسبوعين.

وخاض بطل ويمبلدون لعامي 2013 و2016 وفلاشينغ ميدوز لعام 2012 ووصيف أستراليا المفتوحة خمس مرات، مباراة واحدة في الفردي خلال كأس ديفيس قبل أن يضطر إلى الانسحاب من باقي مباريات المسابقة التي ودعتها بريطانيا من الدور نصف النهائي على يد إسبانيا المتوجة لاحقا باللقب على حساب كندا.

© 2019 AFP