الدوري الأميركي للمحترفين: فوز جديد لباكس وليكرز يستعيد توازنه

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واشنطن (أ ف ب)

أضاف ميلووكي باكس فوزا جديدا الى رصيده في صدارة المنطقة الشرقية والترتيب العام بتغلبه على ضيفه أورلاندو ماجيك 111-100، فيما استعاد لوس أنجليس ليكرز توازنه بعد سلسلة من أربع هزائم متتالية بفوزه على مضيفه بورتلاند ترايل بلايزرز 128-120 السبت في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

على ملعب "فايسورف فوروم"، أثبت ميلووكي أنه لا يعتمد حصرا على نجمه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو وخرج فائزا للمباراة الثانية تواليا من دونه، وذلك بفضل الأداء الجماعي حيث تجاوز أربعة من لاعبيه حاجز الـ15 نقطة.

وغاب أفضل لاعب للموسم الماضي عن باكس للمباراة الثانية تواليا بسبب أوجاع في ظهره، إلا أن ذلك لم يمنع فريقه من تحقيق فوزه التاسع والعشرين في 34 مباراة والـ16 على أرضه من أصل 18 حتى الآن.

وفي ظل غياب أنتيتوكونمبو، لعب التركي إرسان إلياسوفا أساسيا وقدم مباراة كبيرة بتسجيله 17 نقطة مع 14 متابعة، فيما كان كريس ميدلتون الأفضل بتسجيله 21 مع 5 متابعات و7 تمريرات حاسمة، وأضاف كل من روبن لوبيز وجورج هيل 17 نقطة.

ولعب إلياسوفا الدور الأساسي في هذا الفوز بتسجيله ثلاثيتين على التوالي في الربع الأخير، ليمنح فريقه التقدم 89-77، ثم تدخل بروك لوبيز بعد ذلك لاعتراض محاولة المونتينيغري نيكولا فوشيفيتش، مانحا الفرصة أمام زميله بات كوناتون لتسجيل سلة هامة جدا مهد من خلالها الطريق أمام باكس لحسم هذا الربع 33-26، والخروج في نهاية المطاف منتصرا.

وكان الفرنسي إيفان فورنييه أفضل لاعبي أورلاندو بتسجيله 23 نقطة، وأضاف فوشيفيتش 21 مع 8 متابعات و4 تمريرات حاسمة، من دون أن يكون ذلك كافيا لتجنيب فريقهما هزيمته الـ18 في 31 مباراة والـ12 من أصل 16 خارج ملعبه.

وعلى ملعب "مودا سنتر"، عاد ليكزر الى سكة الانتصارات بعد سلسلة من أربع هزائم متتالية، وذلك بتغلبه على مضيفه بورتلاند ترايل بلايزرز 128-120 بفضل جهود كايل كوزما وليبرون جيمس، حيث سجل الأول 24 نقطة والثاني 21 مع 16 تمريرة حاسمة.

وكان البدلاء، ومن بينهم كوزما، مفتاح الفوز الخامس والعشرين لليكرز في 32 مباراة (ثاني أفضل فريق في الترتيب العام والأفضل في المنطقة الغربية)، إذ ساهموا بـ72 نقطة من أصل 128، فيما اكتفى بدلاء بورتلاند بـ36 نقطة ما لعب دورا أساسيا في تلقي فريقهم هزيمته الثالثة تواليا والـ19 هذا الموسم رغم جهود داميان ليلارد (31 نقطة) وحسن وايتسايد (19 مع 16 متابعة).

- 44 نقطة لهاردن -

وحقق هيوستن روكتس فوزه الخامس في آخر ست مباريات والـ22 من أصل 32 هذا الموسم، وجاء على حساب ضيفه بروكلين نتس 108-98 بفضل تألق الثنائي جيمس هاردن (44 نقطة مع 10 متابعات و6 تمريرات حاسمة) وراسل وستبروك (23 نقطة مع 9 متابعات و7 تمريرات حاسمة).

وبعد سلسلة من أربعة انتصارات متتالية، انتكس غولدن ستايت ووريرز مجددا وسقط على أرضه أمام دالاس مافريكس 121-141 بعد أن عجز عن ايقاف النجم السلوفيني لوكا دونشيتش الذي حقق الـ"تريبل دابل" التاسع له هذا الموسم، بتسجيله 31 نقطة مع 15 تمريرة حاسمة و12 متابعة في 30 دقيقة فقط.

وحسم تورونتو رابتورز حامل اللقب مواجهته القوية مع مضيفه بوسطن سلتيكس وألحق به الهزيمة الثانية فقط في ملعبه من أصل 15 مباراة، وذلك بالفوز عليه 113-97 بفضل جهود كايل لاوري (30 نقطة) والإسباني سيرج إيباكا (20 نقطة).

وحقق الصربي نيكولا يوكيتش الـ"تريبل دابل" للمرة السابعة هذا الموسم بتسجيله 31 نقطة مع 10 متابعات ومثلها تمريرات حاسمة، ليقود دنفر ناغتس الى فوزه الـ22 من أصل 31 مباراة بتغلبه على ضيفه ممفيس غريزليز 119-100.

وسقط فيلادلفيا سفنتي سيكسرز أمام مضيفه ميامي هيت 116-117 بعد التمديد رغم جهود الكاميروني جويل إمبيد (35 نقطة مع 11 متابعة)، فيما فاز نيو أورليانز بيليكانز على إنديانا بايسرز 120-98، وشيكاغو بولز على أتلانتا هوكس 116-81، وكليفلاند كافالييرز على مينيسوتا تمبروولفز 94-88، ونيويورك نيكس على واشنطن ويزاردز 107-100، وسان أنتونيو سبيرز على ديترويت بيستونز 136-109، وفينيكس صنز على ساكرامنتو كينغز 110-112، ويوتا جاز على لوس أنجليس كليبيرز 120-107 بفضل تألق دونوفان ميتشل (30 نقطة مع 7 متابعات و9 تمريرات حاسمة).

© 2019 AFP