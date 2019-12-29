المغرب: مظاهرات أمام البرلمان للمطالبة بإطلاق سراح الصحافي والناشط عمر الراضي

نظم المئات من المغربيين السبت احتجاجا أمام مقر البرلمان في الرباط منددين بتوقيف الصحافي والناشط عمر راضي، الذي أوقف الخميس وبدأت محاكمته في اليوم نفسه بتهمة "ازدراء المحكمة"، على خلفية نشره تغريدة على تويتر انتقد فيها حكما قضائيا بحق نشطاء الحراك.

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تظاهر المئات السبت في الرباط للتنديد بتوقيف الصحافي والناشط المغربي عمر راضي على خلفية انتقاده في أبريل/نيسان الماضي عبر تويتر قرارا قضائيا.



وردد المتظاهرون قرب البرلمان في العاصمة المغربية "حرية كرامة عدالة اجتماعية" و"اعتقالات استفزازات تؤجج النضالات".



واحتجز راضي (33 عاما) الخميس وبدأت محاكمته في نفس اليوم، ويحاكم على خلفية نشره تغريدة ندد فيها بحكم قاض بحق نشطاء في الحراك الاحتجاجي الذي شهده المغرب بين 2016 و2017، ودينوا بالسجن لفترات تصل إلى 20 عاما. ويواجه راضي السجن عاما بتهمة "ازدراء المحكمة". وتعقد جلسة محاكمته المقبلة في 2 يناير/كانون الثاني.



وتعاون الصحافي مع العديد من وسائل الإعلام المغربية والدولية ونشر تحقيقات حول الاقتصاد الريعي. وكشف في 2016 قضية استحواذ الدولة على أراض بأسعار زهيدة عبر مسؤولين، بينهم مستشارون للملك ووزراء. كما قام مؤخرا بتغطية العديد من التحركات الاحتجاجية في مناطق مهمشة في المملكة.

المغرب: أفرِجوا عن صحفي جريء سُجن لتغريدة https://t.co/b7YPoKZzMH — هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) December 28, 2019

وحضت منظمة هيومن رايتس ووتش السبت السلطات المغربية على "الإفراج فورا" عن "الصحافي الاستقصائي الحائز على جوائز".

ونددت سارة لي ويستون، مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة في بيان بـ"احتجازه ومحاكمته غير المبررة التي تأتي في سياق مناخ خانق أكثر وأكثر على الصحافيين والمعارضين والفنانين المغربيين الذين يعبرون عن آرائهم عبر مواقع التواصل".



من جهتها، نددت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بـ"الحملة الشرسة للدولة ضد حرية الرأي والتعبير".



فرانس24/ أ ف ب