بطولة المانيا: دورتموند يحصل على خدمات الموهبة الشابة هالاند

إعلان اقرأ المزيد

برلين (أ ف ب)

حصل بوروسيا دورتموند الالماني على خدمات الموهبة الشابة المهاجم النروجي ارلينغ براوت هالاند (19 عاما) من صفوف ار بي سالزبورغ النمسوي بعقد يمتد حتى حزيران/يونيو عام 2024، كما اعلن النادي الاحد.

وكشفت صحيفة "بيلد" الواسعة الانتشار بأن قيمة الصفقة بلغت 20 مليون يورو، مشيرة أن عقد المهاجم الذي يحتل المركز الثاني في صدارة ترتيب هدافي دوري ابطال اوروبا هذا الموسم برصيد ثمانية أهداف، كان يتضمن بندا جزائيا مع سالزبورغ ما يفسر قيمة الانتقال المتدنية.

وبات هالاند بعمر الثامنة عشرة و58 يوما ثالث اصغر لاعب يسجل ثلاثية في دوري ابطال اوروبا في مرمى غنك البلجيكي في أيلول/سبتمبر الماضي. ووحدهما النجمان السابقان الانكليزي واين روني والاسباني راوول نجحا في ذلك قبله وفي سن اصغر منه.

كما ان هالاند هو اول لاعب تحت العشرين عاما يسجل في اول خمس مباريات له في دوري الابطال.

ونظرا لتألقه هذا الموسم، حاولت اندية اوروبية عريقة اغراء هالاند بالانضمام اليها بينها مانشستر يونايتد الانكليزي ويوفنتوس الايطالي.

© 2019 AFP