الدوري الفرنسي: نادي موناكو يقيل مدربه ليوناردو جارديم ويعين مورينو خلفا له

أقالت إدارة نادي موناكو السبت المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، وأعلنت تعيين مدرب المنتخب الإسباني الأسبق روبير مورينو خلفا له. وهذه ثاني مرة يقال فيها جارديم الذي قاد نادي الإمارة الفرنسي إلى اللقب المحلي ونصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا في2017، حيث أقيل في أكتوبر/تشرين الأول 2018 بعد أن اكتفى الفريق بالمركز الثامن عشر.

إعلان اقرأ المزيد

أعلن موناكو سابع الدوري الفرنسي لكرة القدم رسميا السبت إقالة مدربه البرتغالي ليوناردو جارديم للمرة الثانية بعد أقل من عام على عودته لقيادة فريق الإمارة، وتعيين مدرب المنتخب الإسباني السابق روبير مورينو خلفا له.

🔴⚪️ L’AS Monaco annonce la fin de la collaboration avec Leonardo Jardim et l’arrivée au poste d’entraîneur de Robert Moreno. https://t.co/yvFg8SbJic — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) December 28, 2019

وصرح نائب رئيس النادي أوليغ بتروف على الموقع الرسمي "نحن سعداء جدا بقدوم روبير مورينو. نثق فيه كثيرا وفي قدرته على قيادة الفريق إلى النجاحات".



وكان مصدر مقرب من النادي قد أكد في وقت سابق الخبر الذي نشرته صحيفة "نيس ماتان" اليوم، مضيفا أن مدرب المنتخب الإسباني السابق روبير مورينو مرشح لخلافته.



وكان جارديم (45 عاما) الذي قاد موناكو إلى اللقب المحلي ونصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا عام 2017، قد أقيل من منصبه في أكتوبر/تشرين الأول 2018 بعد النتائج المخيبة حيث كان وقتها الفريق في المركز الثامن عشر، قبل أن يفاجئ نادي الإمارة الجميع بالاستعانة مجددا بخدماته في يناير/كانون الثاني 2019 بعد فشل خليفته النجم الفرنسي السابق تييري هنري في تحسين نتائجه.



ويحتل موناكو المركز السابع حاليا وهو أنهى العام بفوز كبير على ضيفه ليل 5-1 في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري.



ويخوض السبت المقبل الدور الـ32 لمسابقة كأس فرنسا عندما يستضيف رينس.

فرانس24/ أ ف ب