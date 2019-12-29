بوتين يشكر ترامب على تقديم معلومات اتاحت إحباط اعتداءات في روسيا

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موسكو (أ ف ب)

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاحد الشكر الى نظيره الاميركي دونالد ترامب على تزويد روسيا معلومات استخباراتية اتاحت لها إحباط اعتداءات على اراضيها، وفق ما افاد الكرملين.

وقالت الرئاسة الروسية في بيان إن "فلاديمير بوتين شكر دونالد ترامب على نقل معلومات عبر الأجهزة الخاصة اتاحت منع تنفيذ أعمال ارهابية في روسيا".

ونقلت وكالات الانباء الروسية عن الاجهزة الامنية الروسية أنها اعتقلت الجمعة مواطنين روسيين يشتبه بأنهما كانا يعتزمان ارتكاب اعتداء في سان بطرسبورغ "في اماكن يرتادها عدد كبير من الناس" خلال احتفالات رأس السنة.

واوضحت الاجهزة أن عملية الاعتقال جرت "استنادا الى معلومات استخباراتية تلقيناها اخيرا من شركائنا الاميركيين".

واضافت ان "الشخصين المعتقلين يملكان ادلة على التحضير لعمل ارهابي"، لافتة الى فتح تحقيق في هذا الشأن.

ورغم الخلافات بينهما حول ملفات دولية عدة، تظهر موسكو وواشنطن تعاونا منتظما لمكافحة الارهاب.

© 2019 AFP