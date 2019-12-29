جرحى بينهم أشخاص في حالة خطيرة إثر هجوم استهدف منزل حاخام قرب نيويورك الأمريكية

تعرض منزل حاخام قرب ولاية نيويورك الأمريكية مساء السبت إلى هجوم شنه شخص قام بطعن خمسة على الأقل، قبل أن يتم القبض عليه خلال محاولته الفرار، حسبما أعلنت منظمة يهودية. هذا وأشار المجلس اليهودي الأرثوذكسي إلى نقل المصابين للمستشفيات وبينهم اثنان في حالة خطيرة.

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أعلنت منظمة يهودية أن خمسة أشخاص تعرضوا للطعن في ساعة متأخرة من مساء السبت، وذلك في منزل حاخام قرب ولاية نيويورك الأمريكية من قبل مهاجم لاذ بالفرار قبل أن يلقى القبض عليه فيما يبدو.



وقال المجلس اليهودي الأرثوذكسي للشؤون العامة على تويتر إن مهاجما يرتدي وشاحا، طعن الضحايا في منزل في مونسي بمقاطعة روكلاند التي تبعد نحو 48 كيلومترا شمالي مدينة نيويورك.

VIDEO of the vehicle driven by the attacker. Note the plate/tag digits. Thank you all who shared our earlier tweet. pic.twitter.com/PGgOhBD3qO — OJPAC Hudson Valley (@OJPACHV) December 29, 2019

وأضاف المجلس أن المصابين نقلوا إلى مستشفيات ومن بينهم اثنان في حالة خطيرة إذ تلقى أحدهما ست طعنات على الأقل.



كما أعلنت إدارة الشرطة في مدينة رامابو على فيس بوك "فر المشتبه به من المكان لكنه قيد الاحتجاز في الوقت الحالي". وأكدت الإدارة طعن خمسة أشخاص وذكرت أن تحقيقا يجري دون أن تقدم مزيدا من التفاصيل.

وأبلغ يوسي غستيتنر، وهو مسؤول في المجلس اليهودي الأرثوذكسي للشؤون العامة، صحيفة نيويورك تايمز بأن الهجوم وقع في حوالي الساعة العاشرة مساء بالتوقيت المحلي (0300 بتوقيت غرينتش) أثناء احتفال بعيد الأنوار اليهودي حضره العشرات في منزل الحاخام.

ويمثل اليهود حوالي ثلث سكان مقاطعة روكلاند ومن بينهم عدد كبير من اليهود الأرثوذكس الذين يعيشون في مجتمعات منعزلة.

وكتب بيل دي بلاسيو رئيس بلدية نيويورك على تويتر يقول "لا مكان للكراهية في مدينتنا" مضيفا أن الهجوم هو هجوم على كل سكان نيويورك.

We will NOT allow this to become the new normal. We’ll use every tool we have to stop these attacks once and for all. The NYPD has deployed a visible and growing presence around Jewish houses of worship on the streets in communities like Williamsburg, Crown Heights and Boro Park. — Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) December 29, 2019

وفي أبريل/نيسان، قتل مسلح حاخامة وأصاب ثلاثة أشخاص خلال صلوات يوم السبت في تجمع يهودي بمدينة بواي في ولاية كاليفورنيا.



وقبل هذا الهجوم بستة أشهر، قتل مسلح 11 شخصا في معبد تري أوف لايف (شجرة الحياة) بمدينة بيتسبرغ الأمريكية.



فرانس 24/ رويترز