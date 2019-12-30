أكثر من ألفي شرطي لضمان أمن شاطىء كوباكابانا ليلة رأس السنة

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ريو دي جانيرو (أ ف ب)

أعلنت سلطات ريو دي جانيرو نشر أكثر من ألفي شرطي لضمان الامن خلال احتفالات رأس السنة على شاطىء كوباكابانا الشهير الذي يرتقب أن يستقبل حوالى ثلاثة ملايين شخص مساء الثلاثاء.

وأعلنت الشرطة العسكرية الاثنين أن حوالى 15 ألف عنصر أمن سينشرون في كل أنحاء ولاية ريو دي جانيرو.

وعدد الشرطيين الذين سينتشرون في كوباكابانا سيكون أعلى بشكل طفيف مما كان عليه السنة الماضية، أي 2049 عنصرا مقابل 1941 في 31 كانون الاول/ديسمبر 2018.

وقال حاكم ريو ويلسون فيتزل الاسبوع الماضي "هذه السنة نتوقع ان يتجاوز عدد الاشخاص على شاطىء كوباكابانا 2,8 مليون. نسبة إشغال الفنادق بلغت 90%".

وأعلنت رئاسة البلدية انها نصبت سبع شاشات عملاقة على طول الشاطىء ليتمكن الحاضرون من متابعة الحفلات التي ستنظم على مسرح كبير قبالة قصر كوباكابانا الشهير.

كما جهز المنظمون 800 مرحاض نقال وأربعة مستوصفات.

ويتوقع أن يكون عرض الألعاب النارية هائلا مرة جديدة اذ سيتم اطلاق 16,9 طنا من المفرقعات من عشر سفن في البحر على بعد عشرات الامتار من الشاطىء في عرض يستغرق 14 دقيقة.

© 2019 AFP