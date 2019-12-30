إجلاء عشرات الآلاف من سكان جنوب شرق أستراليا بسبب الحرائق

رجل إطفاء بالقرب من بلدة تهمور، أستراليا، 19 ديسمبر 2019.

تمت الاثنين عملية إجلاء عشرات الآلاف من سكان جنوب شرق أستراليا حيث اقتربت الحرائق التي أججتها درجات الحرارة العالية والرياح العاتية من مقصد سياحي شهير. ودمرت حرائق الغابات قرابة عشرة ملايين فدان عبر أستراليا في الأسابيع الأخيرة.

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قامت فرق الإنقاذ بجنوب شرق أستراليا الاثنين بعملية إجلاء واسعة النطاق حيث تم إجلاء عشرات الآلاف من الأشخاص بسبب الحرائق التي أججتها درجات الحرارة العالية والرياح العاتية واقتربت بالفعل من مقصد سياحي شهير.

واستعرت حرائق الغابات، التي يعاني منها الساحل الشرقي للبلاد منذ أسابيع، مرة أخرى لتصل إلى مستويات خطيرة في منطقة إست جيبسلاند بولاية فيكتوريا، وهي منطقة تضم متنزهين وطنيين وبحيرات وسهولا ساحلية مترامية الأطراف.

وقبيل حلول المساء، دعا المسؤولون المصطافين إلى ضرورة الابتعاد عن الطرق بسبب الدخان الكثيف والحرائق التي تتحرك بسرعة وفي مسارات غير متوقعة، وأضافوا أن الأوان قد فات على خروج من لم يغادروا المنطقة بالفعل.

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وقال آندرو كريسب مفوض إدارة الطوارئ في الولاية إن "أعمدة من النيران" تستعر في الجو وتشكل ظواهر طقس خطيرة.

وقال للصحافيين "هناك برق يخرج من هذه الأعمدة... إنها غير متوقعة. الأمر خطير هناك".

وذكر أن الخطر سيظل شديدا حتى فترة المساء في ظل امتداد بعض الحرائق لأكثر من ألف كيلومتر وارتفاع درجات الحرارة إلى 43 درجة مئوية.

ودمرت حرائق الغابات قرابة عشرة ملايين فدان عبر أستراليا في الأسابيع الأخيرة. ووتم تسجيل ثماني وفيات بسبب الحرائق.

فرانس24/ رويترز

