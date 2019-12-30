إرجاء مئات الرحلات الجوية في الهند بسبب ضباب كثيف يخيّم على شمال البلاد

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نيودلهي (أ ف ب)

لفّ ضباب كثيف وتلوث هوائي شمال الهند ما أدى إلى اضطرابات في مواعيد مئات الرحلات الجوية الإثنين، وسط انخفاض في درجات الحرارة التي قاربت مستويات قياسية.

وتشهد الهند كل شتاء ضبابا غالبا ما يخيّم على نيودلهي والمناطق المجاورة بسبب تراكم انبعاثات السيارات والمصانع وغيرها.

إلا أن موجة البرد الحالية أدت إلى تشكّل سحابة كثيفة فاقمت سوء الرؤية، وقد أعلنت السلطات أنه بسبب الأحوال الجوية تم إرجاء أكثر من 500 رحلة في مطار العاصمة.

وفي مدينة نويدا قضى ستة أشخاص بعدما انحرفت سيارتهم عن الطريق وسط الضباب وتحطّمت في قناة للمياه.

وأكّدت دائرة رصد الأحوال الجوية في الهند أن شهر كانون الأول/ديسمبر سيكون الأشد برودة في نيودلهي منذ العام 1901، موضحا أن الحرارة انخفضت إلى 2,6 درجة مئوية فجر الإثنين.

وفي ولاية أسام في شمال شرق البلاد وضع القيّمون على حدائق الحيوانات وسائل تدفئة في الأقفاص لحماية النمور من الظروف المناخية الاستثنائية.

وقال تيجاس ماريسوامي وهو مسؤول في حديقة حيوانات أسام لوكالة فرانس برس إن "الحيوانات غير معتادة على هذا الأمر ونحن نتّخذ تدابير خاصة لتدفئتها وبخاصة تلك المعمّرة".

© 2019 AFP