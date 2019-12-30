إضراب في شركة طيران "جيرمنوينغز" الألمانية

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فرانكفورت (أ ف ب)

بدأ الاثنين اضراب لثلاثة أيام في شركة "جيرمنوينغز" الفرع الاقتصادي للخطوط الالمانية "لوفتهانزا"، ما يعني عدم اقلاع نحو 180 طائرة.

وثمة تهديد بتمديد الاضراب اذا لم يتم التوصل الى اتفاق مع ادارة الشركة.

بدأ الاضراب في الساعة الاولى من الاثنين ويمكن ان "يتم تمديده على الامد القصير"، بحسب ما قال الاثنين نائب رئيس نقابة موظفي طواقم الطيران دانيل فوهر لقناة از دي اف الالمانية.

وأضاف "نحن لا نرغب في ذلك" لكن اذا قدرت النقابة بعد ثلاثة ايام "انه هناك حاجة للمزيد" من ايام الاضراب فانها ستدعو لذلك.

وقال متحدث باسم الشركة لفرانس برس انه تم في الاجمال الغاء "نحو 180 رحلة" من 1200 رحلة مقررة.

وفي الساعة 09,00 ت غ لم تلاحظ طوابير في المطارات الكبرى في البلاد لانه "تم ابلاغ الركاب وتحويلهم الى شركات اخرى ضمن لوفتهانزا (يورووينغز وبروسل ايرلاينز وسويس) الامر الذي ساعد كثيرا"، بحسب المصدر ذاته.

واعتبرت ادارة جيرمنوينغز أن الاضراب الحالي ليس في محله ودافعه بحسب وكالة الانباء الالمانية، نزاع حول تنظيم العمل الجزئي.

ودعت نقابة طواقم الرحلات الجمعة الفائت هذه الطواقم للتوقف عن العمل الاثنين والثلاثاء والاربعاء وذلك بعد مباحثات تمهيدية غير مثمرة مع الادارة في اطار اجراء تحكيمي.

© 2019 AFP