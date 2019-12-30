اثنا عشر لاعبا عربيا سطع نجمهم في 2019

قدم الرياضيون العرب، وبشكل خاص لاعبو كرة القدم، مستويات متميزة خلال عام 2019، فقادوا منتخباتهم أو أنديتهم إلى تحقيق بطولات وألقاب، كما حققوا إنجازات وأرقاما قياسية فردية مهمة.

إعلان اقرأ المزيد

قدم عدة لاعبي كرة قدم عرب مستويات متميزة جدا خلال عام 2019، سواء مع منتخبات بلادهم أو مع أنديتهم، وتمكنوا من إحراز الألقاب وتحقيق إنجازات فردية مهمة. فرانس24 تسلط الضوء على إنجازات 12 من أبرز هؤلاء اللاعبين الذين سطع نجمهم في عالم الساحرة المستديرة عام 2019.

رياض محرز (الجزائر، مانشستر سيتي الإنكليزي)

عاش قائد المنتخب الجزائري عاما استثنائيا بجميع المقاييس، إذ قاد "محاربي الصحراء" إلى لقبهم الأفريقي الثاني، وقدم أداء متميزا جدا مع فريق مانشستر سيتي وكان دوره مهما في إحراز الفريق لقب الدوري الإنكليزي للعام الثاني على التوالي.

قاد رياض محرز محاربي الصحراء إلى لقب كأس الأمم الأفريقية. رويترز

المعز علي (قطر، الدحيل القطري)

برز اللاعب الشاب البالغ من العمر 23 عاما مع منتخب بلاده في كأس الأمم الآسيوية 2019 التي استضافتها الإمارات، فقاده للفوز بالبطولة للمرة الأولى في تاريخه، وفاز بلقب أفضل لاعب في البطولة وهداف البطولة، محرزا تسعة أهداف.

فاز المعز علي بلقب كأس الأمم الآسيوية مع منتخب قطر، كما فاز بلقب هداف البطولة. رويترز

محمد صلاح (مصر، ليفربول الإنكليزي)

قاد صلاح فريقه ليفربول إلى الفوز بدوري أبطال أوروبا، والمركز الثاني في الدوري الإنكليزي بفارق نقطة واحدة عن البطل مانشستر سيتي. وكان صلاح هداف بطولة إنكلترا برصيد 22 هدفا. ولكنه لم يتمكن من تقديم أداء مميز في كأس أمم أفريقيا التي استضافتها بلاده.

أحرز محمد صلاح بطولة دوري أبطال أوروبا مع فريقه ليفربول، كما فاز بلقب هداف الدوري الإنكليزي. رويترز

حكيم زياش (المغرب، أياكس أمستردام الهولندي)

برز المهاجم المغربي البالغ من العمر 26 عاما مع فريقه الهولندي أياكس أمستردام، إذ فاز معه ببطولة الدوري الهولندي وكأس هولندا. وشكل الفريق مفاجأة دوري أبطال أوروبا لموسم 2018-2019 ببلوغه الدور نصف النهائي للمسابقة بعد أن أطاح بالعملاقين ريال مدريد الإسباني حامل اللقب في ثمن النهائي ويوفنتوس الإيطالي في ربع النهائي. وتصدر زياش لاعبي الدوري الهولندي في التمريرات الحاسمة، ولكنه تعرض لانتقادات بسبب أدائه الضعيف مع "أسود الأطلس" في كأس أمم أفريقيا 2019 التي استضافتها مصر.

برز حكيم زياش مع أجاكس الهولندي، وبلغ معه نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، كما فاز بطولة الدوري الهولندي، محققا أكبر عدد من التمريرات الحاسمة في البطولة. رويترز

علي مبخوت (الإمارات، الجزيرة الإماراتي)

أصبح لاعب الجزيرة علي مبخوت (29 عاما) في 10 أكتوبر/تشرين الأول الهداف التاريخي لمنتخب الإمارات برصيد 54 هدفا، بعدما سجل ثلاثية في مرمى إندونيسيا في التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023. وكان الرقم السابق بحوزة الأسطورة عدنان الطلياني، صاحب 52 هدفا في 161 مباراة خاضها مع "الأبيض". وبلغ رصيده لحد الساعة 62 هدفا. وكان مبخوت قد سجل في 2015 أسرع هدف في تاريخ كأس آسيا، بعد مرور 14 ثانية فقط على انطلاق المباراة بين الإمارات مع البحرين.



أشرف حكيمي (المغرب، بوروسيا دورتموند الألماني)

تميز المدافع الشاب ابن الـ22 عاما بمستواه العالي مع بوروسيا دورتموند الألماني، ولعب دورا مهما في احتلال الفريق المركز الثاني في الدوري المحلي خلف العملاق بايرن ميونيخ، والفوز بكأس السوبر الألمانية. ولاقى أداؤه مع منتخب بلاده صدى جيدا.



يوسف بلايلي (الجزائر، الترجي التونسي/الأهلي السعودي)

برز يوسف بلايلي مع فريق الترجي التونسي ولعب دورا مهما في تحقيقه بطولة دوري أبطال أفريقيا للعام الثاني على التوالي، قبل أن ينتقل إلى الأهلي السعودي. وكان دوره مهما وأداؤه مميزا مع "ثعالب الصحراء" الذين أحرزوا لقب كأس الأمم الأفريقية في مصر.

وهبي الخزري (تونس، سانت إتيان الفرنسي)

قدم اللاعب مستوى جيدا مع فريق سانت إتيان، وقاد "نسور قرطاج" إلى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 2019. وعلى الرغم من الانتقادات التي وجهت لأداء الفريق، بقي أداء الخزري هو العامل الأساسي في تقدم المنتخب الذي فاز بالمركز الرابع في البطولة.

تميز وهبي الخزري مع فريقه سانت إتيان الفرنسي، وقاد منتخب نسور قرطاج إلى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية. رويترز

إسماعيل بن ناصر (الجزائر، إمبولي/ميلان الإيطاليان)

فاز بن ناصر، الشاب البالغ من العمر 22 عاما، بجائزة أفضل لاعب في بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة، في مؤشر على أهمية الدور الذي قام به لاعب وسط "ثعالب الصحراء" في اللقب الذي أحرزه منتخب بلاده، وهو ما دفع العملاق الإيطالي ميلان لشرائه من فريقه السابق إمبولي، كأحد العناصر التي يحاول بها إعادة بناء مجده.

فاز إسماعيل بن ناصر بجائزة أفضل لاعب في كأس الأمم الأفريقية التي فاز بها مع منتخب ثعالب الصحراء. رويترز

سالم الدوسري (السعودية، الهلال السعودي)

تألق نجم الكرة السعودية سالم الدوسري في عام 2019 عندما قاد فريقه، الهلال، إلى التتويج بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة في تاريخ النادي (بعد 1992 و2000) إثر فوزه في النهائي على أوراوا ريد دايموندز الياباني. وسجل الدوسري، مواليد 19 أغسطس/آب 1991 بمدينة جدة، الهدف الأول في فوز الأهلي بمباراة الإياب 2-صفر، ليصبح فريقه الأكثر تتويجا باللقب بالتساوي مع بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي، وهو حل وصيفا أيضا أربع مرات في 1986 و1987 و2014 و2017.

يوسف عطال (الجزائر، نيس الفرنسي)

بدأ هذا اللاعب الشاب ابن الـ23 عاما خطواته الأولى في دوري الدرجة الأولى الفرنسي. يتميز بفنيات اللعب على جانبي الميدان، وقدم مستوى متميزا جدا مع منتخب بلاده في كأس الأمم الأفريقية.

عمر السومة (سوريا، الأهلي السعودي)

على الرغم من أنه لم يحرز أي لقب خلال هذا العام، إلا أن المهاجم السوري عمر السومة حافظ على تألقه مع نادي الأهلي السعودي، ومع المنتخب الوطني السوري، فقاد فريق بلاده إلى احتلال المركز الأول في المجموعة الأولى من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم وكأس الأمم الآسيوية، بفارق ثماني نقاط أمام المنتخب الصيني القوي صاحب المركز الثاني، بعد خمس مراحل. ويتصدر السومة قائمة هدافي التصفيات بسبعة أهداف.

فؤاد حسن/ علاوة مزياني