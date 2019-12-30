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احتجاجات وحرائق وهجمات إرهابية... أبرز ما شهده العالم في 2019 بالصور

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حريق كاتدرائية نوتردام - 15 أبريل/ نيسان 2019
حريق كاتدرائية نوتردام - 15 أبريل/ نيسان 2019 رويترز
نص : شيماء عزت

احتجاجات في هونغ كونغ وبوليفيا وإيران، معضلة بريكسيت، إجراءات عزل دونالد ترامب، حرائق الأمازون وكاتدرائية نوتردام في باريس.. شهدت الساحة العالمية الكثير من الأحداث الهامة في العام 2019.

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طبعت ذاكرة العالم خلال العام 2019 الكثير من الأحداث الهامة، منها الاحتجاجات في هونغ كونغ وبوليفيا وإيران، والسجال داخل بريطانيا حول بريكسيت والتحقيقات الهادفة لعزل دونالد ترامب في الولايات المتحدة، والحرائق التي ألهمت الأمازون وكاتدرائية نوتردام في باريس. فيما يلي أبرز هذه الأحداث.

 

 

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