احتجاجات وحرائق وهجمات إرهابية... أبرز ما شهده العالم في 2019 بالصور

حريق كاتدرائية نوتردام - 15 أبريل/ نيسان 2019 رويترز

نص : شيماء عزت

احتجاجات في هونغ كونغ وبوليفيا وإيران، معضلة بريكسيت، إجراءات عزل دونالد ترامب، حرائق الأمازون وكاتدرائية نوتردام في باريس.. شهدت الساحة العالمية الكثير من الأحداث الهامة في العام 2019.