الحكم بالسجن ثلاثة أعوام على باحث صيني لقيامه بتعديلات جينية قبل الولادة

في حادثة أثارت استنكار الرأي العام العالمي، حكم الإثنين على باحث صيني بالسجن لمدة ثلاث سنوات على خلفية قيامه بتعديل جينات طفلتين توأمين قبل ولادتهما. ورغم "اعتزاز" الباحث بأعماله، واعتباره أن هذا التعديل من شأنه تطوير جينات الطفلتين لجعلهما قادرتين على مقاومة فيروس الإيدز الذي يحمله والدهما، إلا أن الحكومة الصينية أمرت بتعليق أبحاث العالم بعد تلقيها انتقادات عالمية.

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حكم على الباحث الصيني هه جيانكوي الإثنين بالسجن ثلاث سنوات مع إعلانه تعديل جينات طفلتين توأمين قبل ولادتهما. وكان جيانكوي قد أعلن في تشرين الثاني/نوفمبر 2018 أنه توصل إلى ولادة طفلتين توأمين مع تعديل جيناتهما لجعلهما قادرتين على مقاومة فيروس الإيدز الذي يحمله والدهما. وهو عبر في مؤتمر صحفي عقده بعد بضعة أيام في هونغ كونغ عن "اعتزازه" بما خلصت إليه بحوثه.

غير أن الحكومة الصينية التي اتهمت يومها بالتساهل، أمرت بتعليق أبحاث العالم وفتح تحقيق في القضية. وكانت الحادثة قد أثارت موجة استنكار عالمية العام الماضي.

وقضت محكمة في شينجين في جنوب البلاد حيث أجرى العالم أعماله بسجنه بعد إدانته بتهمة "التلاعب جينيا بطريقة غير قانونية بأجنة بهدف الإنجاب" حسب ما أوضحت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية. كذلك حكم على الباحث بدفع غرامة قدرها 3 ملايين يوان (430 ألف دولار).

وأضافت الوكالة أن ثلاثة أطفال معدلين جينيا ولدوا جراء هذه الأبحاث. وأكدت السلطات الصينية في كانون الثاني/يناير 2019 أن امرأة ثانية كانت حاملا بطفل عدلت جيناته إضافة إلى الطفلتين التوأمين. لكن لم يتم تأكيد ولادة الطفل الثالث.

وأدين شخصان آخران في القضية غير أن وكالة الصين الجديدة لم توضح دورهما. وهذان الرجلان هما جانغ رينلي الذي حكم عليه بالسجن عامين وبدفع غرامة قدرها مليون يوان، والآخر يدعى تشين جينشو وحكم عليه بالسجن سنة ونصف السنة مع وقف التنفيذ وبدفع غرامة قدرها نصف مليون يوان. وينتمي الرجلان إلى "معاهد طبية في مقاطعة غوانغدونغ" (جنوب الصين).

وجرت جلسة المحاكمة بصورة مغلقة لأن القضية متصلة بـ"الحياة الخاصة" وفق الوكالة.

"الشهرة والكسب المادي"

لدى انطلاق القضية العام الماضي، جرى اتهام الصين بالتساهل لأنها أتاحت إجراء بحوث من دون أي رقابة. ولم يكن في البلاد حينها أي قانون في هذا المجال باستثناء تشريع مقتضب من وزارة الصحة يعود إلى 2003 يمنع التلاعب الجيني بالأجنة لكنه لا ينص على أي عقوبة للمخالفين.

وبات المخالفون يواجهون غرامة قدرها مئة ألف يوان للتلاعبات الجينية بموجب تشريع جديد جرى الإعلان عنه في شباط/فبراير الفائت.

وقد أدين هه جيانكوي (35 عاما) والمتهمان الآخرين بتهمة "ممارسة الطب بصورة غير قانونية".

وأشارت وكالة الصين الجديدة إلى أن "المحكمة اعتبرت أن المتهمين الثلاثة لم يحصلوا على المؤهلات الطبية وكانوا يسعون وراء الشهرة والكسب".

كذلك اتهمت المحكمة هؤلاء بأنهم "انتهكوا عمدا التشريع بشأن البحث العلمي والإدارة الطبية".

وكان هه جيانكوي الذي تلقى تعليمه في جامعة ستانفورد الأمريكية قد أوضح أنه استخدم الأداة الثورية "كريسبر - كا/ 9" المسماة "المقصات الجينية" والتي تتيح سحب الأجزاء غير المرغوب بها من المجين وتعديلها بما يشبه تصحيح خطأ مطبعي على جهاز الكمبيوتر.

فرانس24/ أ ف ب