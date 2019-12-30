الدوري الأميركي للمحترفين: أمسية تاريخية لـ "الملك" جيمس

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واشنطن (أ ف ب)

أضاف "الملك" ليبرون جيمس انجازا جديدا الى سجله الشخصي الرائع، وذلك بقيادته لوس أنجليس ليكرز الى فوزه الثاني تواليا بعد سلسلة من أربع هزائم متتالية، وجاء على حساب السلوفيني لوكا دونشيتش ورفاقه في دالاس مافريكس 108-95 الأحد في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وأصبح جيمس الذي يحتفل الإثنين بميلاده الخامس والثلاثين، تاسع لاعب يصل الى 9 آلاف تمريرة حاسمة في مسيرته، متقدما على غاري بايتون (8966) في أمسية سيطر خلالها ليكرز تماما على مباراته وضيفه دالاس وخرج منتصرا للمرة السادسة والعشرين هذا الموسم من أصل 33 مباراة.

ووصل جيمس الى الرقم 9 آلاف مع بقاء 4,35 ثانية على الربع الأول من اللقاء حين مرر الكرة من مسافة بعيدة الى أنتوني ديفيس الذي ترجمها الى سلة استعراضية.

وأنهى "الملك" اللقاء بـ13 تمريرة حاسمة، رافعا رصيده الإجمالي الى 9009 تمريرات حاسمة في المركز التاسع على لائحة أفضل الممررين في تاريخ الدوري، لكن بفارق كبير جدا عن المتصدر جون ستوكتون (15806) ووصيفه جيسون كيد (12091).

وأنهى جيمس لقاء الأحد بـ13 نقطة فقط، لكن أنتوني ديفيس كان على الموعد لحمل الفريق على كتفيه بتجاوزه حاجز العشرين نقطة للمرة السادسة والعشرين هذا الموسم، وذلك بتسجيله 23 بعدما نجح في ثماني من محاولاته الـ12، فيما ساهم كنتافيوس كالدويل-بوب بـ19 نقطة، بينها أربع ثلاثيات، ودوايت هاورد بـ15 نقطة جميعها في الربع الثاني.

وبعد أن حقق السبت الـ"تريبل دابل" التاسع له هذا الموسم بتسجيله 31 نقطة مع 15 تمريرة حاسمة و12 متابعة في غضون 30 دقيقة فقط ضد غولدن ستايت ووريرز (141-121)، اكتفى نجم دالاس الصربي لوكا دونشيتش بـ19 نقطة بعدما نجح في 5 من محاولاته الـ14 وعجز عن ترجمة أي من محاولاته الست من خارج القوس.

ومني تورونتو رابتورز حامل اللقب بهزيمة قاتلة على أرضه أمام أوكلاهوما سيتي ثاندر بفارق نقطة واحدة فقط 97-98.

ويدين ثاندر بفوزه السادس في آخر سبع مباريات والـ17 هذا الموسم، الى ابن مدينة تورونتو شاي غيلجيوس-ألكسندر الذي قدم مباراة كبيرة وسجل 32 نقطة للمرة الثالثة في مبارياته الخمس الأخيرة، بينها سلة التقدم والفوز في آخر 36 ثانية من اللقاء.

وبغياب نجومه الثلاثة جيمس هاردن وراسل وستبروك وكلينت كابيلا، مني هيوستن روكتس بهزيمته الـ11 من أصل 33 مباراة، وجاءت على يد مضيفه نيو أورليانز بيليكانز 112-127، فيما حقق دنفر ناغتس فوزه التاسع في آخر 10 مباريات والـ23 بالمجمل من أصل 32 وذلك على حساب ضيفه ساكرامنتو كينغز 120-115 بفضل ويل بارتون الذي سجل 19 نقطة، بينها رميتان حرتان في الثواني الثماني الأخيرة.

وألحق ممفيس غريزليز بضيفه تشارلوت هورنتس هزيمته الخامسة تواليا بالفوز عليه 117-104.

© 2019 AFP