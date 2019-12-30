السودان: حكم بالإعدام على 27 عضوا في جهاز المخابرات العامة بتهمة ضرب متظاهر حتى الموت

يحتفل السودانيون بالذكرى الأولى لبداية الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير، الخرطوم، السودان، 25 ديسمبر / كانون الأول 2019.

قضت الاثنين محكمة سوادنية بالإعدام شنقا على 27 شخصا كانوا يعملون في جهاز المخابرات العامة السودانية. ونسبت المحكمة للمتهمين تهمة ضرب المتظاهر أحمد الخير عوض الكريم، وهو معلم في مدرسة، حتى الموت أثناء احتجازه لدى الجهاز إبان الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير.

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أصدرت محكمة سوادنية الاثنين حكما بالإعدام شنقا على 27 عضوا في جهاز المخابرات العامة بعد أن أدانتهم التحقيقات في مقتل متظاهر أثناء احتجازه لدى الجهاز أثناء فترة الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير.

وقال القاضي الصادق عبد الرحمن "وفق ما ثبت للمحكمة إدانة المتهمين السبعة والعشرين بموجب المادتين 21 (الاشتراك الجنائي) و130 (القتل العمد) من القانون الجنائي السوداني، وتقرر الحكم عليهم بالإعدام شنقا حتى الموت"، مشيرا إلى أن المعتقل تعرض خلال توقيفه للضرب المبرح.

وأعلن في الثاني من شباط/فبراير الماضي وفاة أستاذ المدرسة أحمد الخير عوض الكريم بعد أن اعتقله جهاز الأمن والمخابرات الذي بات اسمه اليوم جهاز المخابرات العامة، في بلدة خشم القربه بولاية كسلا في شرق البلاد.

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وأضاف القاضي "اتفق المتهمون واشتركوا في ضرب المجني عليه... وتسبّب الأذى والكدمات نتيجة الضرب في وفاته".

وكان جهاز المخابرات اعتقل الخير في 31 كانون الثاني/يناير خلال وجوده في الشارع، وبعد انتهاء مظاهرة في المنطقة. ووجهت إليه تهمة المشاركة في تنظيم المظاهرات.

وأطيح بالبشير في نيسان/أبريل في انقلاب عسكري تحت ضغط الشارع.

وعقدت المحكمة في أم درمان، المدينة التوأم للخرطوم، 22 جلسة منذ آب/أغسطس الماضي.

فرانس24/ أ ف ب