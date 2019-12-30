بطولة اسبانيا: تير شتيغن يغيب لفترة غير محددة وأرتور ثلاثة اسابيع

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مدريد (أ ف ب)

أعلن نادي برشلونة الاسباني أن حارس مرماه الالماني مارك-اندريه تير شتيغن سيغيب عن الملاعب لفترة غير محددة، في حين سيبتعد زميله في خط الوسط البرازيلي أرتور ثلاثة أسابيع بداعي الاصابة.

وجاء في بيان صادر عن النادي الكاتالوني على تويتر بأن الحارس "خارج الخدمة لانه يخضع لعلاج في ركبته اليمنى من إصابة تعرض لها في المباراة الاخيرة، وبحسب تجاوبه مع العلاج ستتحدد عودته الى الملاعب".

أما في ما يتعلق بلاعب الوسط البرازيلي ارتور فقد ذكر النادي بأنه "يواصل علاجه من إصابة في المحالب وسيغيب حوالي ثلاثة أسابيع"، ما يعني غيابه عن مبارتي اسبانيول وغرناطة في الدوري ولقاء أتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الاسبانية.

ويتصدر برشلونة ترتيب الليغا بفارق نقطتين عن غريمه التقليدي ريال مدريد الثاني قبل عودة عجلة الدوري الى الدوران في الثالث من كانون الثاني/يناير 2020.

© 2019 AFP