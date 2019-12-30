بومبيو يزور اوكرانيا بداية 2020 في خضم إجراءات عزل ترامب

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واشنطن (أ ف ب)

يزور وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو في الثالث من كانون الثاني/يناير اوكرانيا الواقعة في صلب الفضيحة التي تشهدها الولايات المتحدة والتي كلفت الرئيس دونالد ترامب قضية عزل متوقعة امام الكونغرس الاميركي.

ويجري بومبيو خصوصا مباحثات مع الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلنسكي، بحسب ما أعلنت الاثنين الخارجية الاميركية.

وهو أرفع مسؤول اميركي يزور اوكرانيا منذ اندلاع هذه الفضيحة في ايلول/سبتمبر 2019.

وتم توجيه اتهام تجاوز السلطة رسميا لترامب في 18 كانون الاول/ديسمبر من مجلس النواب وذلك لطلبه من نظيره الاوكراني التحقيق حول خصومه الديموقراطيين وضمنهم جو بايدن الاوفر حظا لمنافسته في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 على الرئاسة. وهو متهم بتجميد مساعدة عسكرية مهمة لسلطات كييف مقابل تلبية طلبه.

لكن لم يصوت على اجراءات العزل سوى النواب المعارضين الديموقراطيين الذين يشكلون اغلبية في مجلس النواب. ويتوقع ان تتم تبرئة ترامب في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون ويرجح ان تعقد الجلسة في كانون الثاني/يناير 2020.

© 2019 AFP