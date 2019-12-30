تركيا توقف 70 مشتبهاً بانتمائهم إلى تنظيم الدولة الإسلامية

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اسطنبول (أ ف ب)

أوقفت تركيا الاثنين 70 مشتبهاً بانتمائهم إلى تنظيم الدولة الإسلامية خلال عمليات دهم في جميع أنحاء البلاد، وفق ما أعلنت وكالة "الأناضول" الرسمية للأنباء.

وفي الاجمال، تمّ توقيف 33 شخصاً في محافظة أنقرة، معظمهم عراقيون، فيما قبض على الآخرين في باتمان وقيصري وأضنة.

وفي الأشهر الأخيرة، كثفت تركيا عمليات الدهم ضد عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية وسعت لإعادتهم إلى بلدانهم.

والأسبوع الماضي، أعلنت توقيف 20 شخصاً في اسطنبول.

وشهدت تركيا سلسلة اعتداءات نفّذها التنظيم المتطرف العامين 2015 و2016 واستهدف الاعتداء الأعنف ملهى ليليا في اسطنبول ليلة رأس السنة 2017 أسفر عن مقتل 39 شخصاً.

© 2019 AFP