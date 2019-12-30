تكساس: قتيلان أحدهما المهاجم في إطلاق نار داخل كنيسة

أمام كنيسة المسيح على الطريق السريع الغربي بمدينة وايت سيتلمنت، تكساس في 29 ديسمبر/كانون الأول 2019، بعد إطلاق النار

فتح رجل النار داخل كنيسة، خلال الصلاة صباح الأحد في تكساس بجنوب الولايات المتحدة، فقتل شخصا وأصاب آخَر بجروح بالغة، قبل أن يصاب هو أيضا برصاص مصلين موجودين بالكنيسة.

إعلان اقرأ المزيد

خلال الصلاة صباح الأحد في تكساس بجنوب الولايات المتحدة، فتح رجل النار داخل كنيسة فقتل شخصا وأصاب آخر بجروح بالغة. ثم قام المصلون داخل الكنيسة بقتل المهاجم عن طريق إطلاق النار عليه. وأشار مكتب التحقيقات الفدرالية إلى أنه يحقق في الهجوم لتحديد أسبابه.

وأوضح مايك درايفدال المتحدث باسم خدمة الإطفاء في مدينة فورث وورث القريبة، لوكالة الأنباء الفرنسية، أنه "في حوالي الساعة 10,57 بالتوقيت المحلي (17,57 ت غ) تم إبلاغ الشرطة ورجال الإطفاء في وايت سيتلمنت بحصول إطلاق نار في كنيسة ويست فريواي تشرش أوف كرايست". وأضاف "عندما وصلوا، وجدوا أنه تم إطلاق أعيرة نارية".

ونُقِل ثلاثة أشخاص بينهم المهاجم إلى المستشفى على نحو طارئ. وأوضح درايفدال أن "الثلاثة كانوا في وضع حرج لدى دخولهم المستشفى".

للمزيد: مقتل خمسة أشخاص في إطلاق نار عشوائي بولاية تكساس الأمريكية والشرطة تقتل المهاجم

من جهتها قالت ماكارا تراستي المتحدثة باسم خدمة سيارات الإسعاف "عالجنا خمسة جرحى، ثلاثة منهم أصيبوا برصاص". وأضافت لوكالة الأنباء الفرنسية "توفي شخصان" أحدهما المهاجم، فيما "لا يزال الثالث بوضع حرج".

"حالة صدمة وحزن"

وقال مسؤول بالشرطة المحلية خلال مؤتمر صحافي ظهر الأحد "اليوم حوالي الساعة 11,15 صباحا دخل مهاجم إلى كنيسة ويست فريواي تشرش أوف كرايست أثناء الصلاة".

ولفت إلى أن الرجل أطلق أعيرة نارية، مشيرا إلى أن مصليين في الكنيسة "أطلقا النار بدورهما وأصابا المشتبه به".

من جانبه، قال جيف وليامز المسؤول عن إدارة السلامة العامة في تكساس بعد ظهر الأحد أن "مصلّيَيْن بَطَلَيْن قد حالا دون وقوع الأسوأ وأنقذا عددا لا يحصى من الأرواح. أفكارنا معهم ومع عائلاتهم".

وقال المدعي العام لولاية تكساس كين باكستون إنه "في حالة صدمة وحزن" جراء الهجوم.

بدوره قال حاكم الولاية الجمهوري غريغ أبوت إن "أماكن العبادة مقدسة وأنا ممتن لموظفي الكنيسة الذين تصرفوا بسرعة لتحييد المهاجم ومنع فقدان مزيد من الأرواح".

وقُتل أربعة آلاف شخص بالرصاص عام 2017 بالولايات المتحدة، إحدى أكثر الدول التي تنتشر فيها الأسلحة النارية.

فرانس24/ أ ف ب