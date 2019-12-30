توديبو الى ميلان على سبيل الاعارة من برشلونة (تقارير)

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ميلانو (أ ف ب)

أفادت تقارير صحافية ايطالية الاثنين أن نادي ميلان توصل الى اتفاق مع نظيره الاسباني برشلونة للحصول على خدمات المدافع الفرنسي جان كلير توديبو على سبيل الاعارة.

وأفادت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" أن توديبو (20 عاما) سينضم الى النادي اللومباردي على سبيل الاعارة، ويتضمن الاتفاق بند خيار الشراء مقابل 20 مليون يورو (22,4 مليون دولار).

انضم توديبو الى النادي الكاتالوني في فترة الانتقالات الشتوية في كانون الثاني/يناير 2019 قادما من تولوز الفرنسي، الا انه خاض فقط خمس مباريات مع بطل اسبانيا.

ويحتل الروسونيري المركز 11 في "سيري أ"، ويبتعد بفارق سبع نقاط فقط عن منطقة الهبوط وقد أعلن الجمعة عودة النجم السويدي زلاتان ابرهيموفيتش الى صفوفه بعقد لمدة ستةأشهر.

© 2019 AFP