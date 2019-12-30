طالبان تقول إن "ليس لديها خطط لوقف إطلاق النار" في أفغانستان (بيان)

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كابول (أ ف ب)

أكدت حركة طالبان الإثنين في بيان أنها لا تعتزم تنفيذ وقف إطلاق نار في أفغانستان في إطار مفاوضاتها مع الولايات المتحدة، بل فقط العمل على خفض للتصعيد.

وبحسب البيان الذي نشرته وسائل إعلام، قالت طالبان إن "الإمارة الإسلامية في أفغانستان ليس لديها خطط لوقف إطلاق النار".

والمحادثات بين واشنطن وطالبان حول انسحاب القوات الأميركية من البلاد لقاء ضمانات أمنية من طالبان، معلقة حالياً منذ أن شن المتمردون هجوما على قاعدة عسكرية مطلع كانون الأول/ديسمبر.

وأوضحت طالبان في بيانها أن "الأميركيين طلبوا خفضاً للتصعيد تقوم الإمارة الإسلامية في أفغانستان بدراسته"، نافيةً بذلك "معلومات زائفة قامت وسائل إعلام بنشرها حول تنفيذ الإمارة الإسلامية في أفغانستان وقفاً لإطلاق النار"، وفق البيان.

وتناقش الولايات المتحدة وطالبان منذ أكثر من عام اتفاقاً من شأنه أن يتيح انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان على أن تلتزم طالبان تدابير أمنية تمهيدا لإجراء محادثات مع الحكومة الأفغانية وتتعهد خفض العنف.

وكان الطرفان على وشك التوصل لاتفاق في أيلول/سبتمبر ينص على الالتزام "بتخفيض في العنف"، قبل أن يقوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتعليقه بعد هجوم للمتمردين أدى إلى مقتل عسكريين أميركيين.

واستأنفت المفاوضات لاحقاً قبل أن تتوقف من جديد بعد هجوم آخر على قاعدة عسكرية في بغرام التي تديرها القوات الأميركية.

وتبنت طالبان بعد ذلك هجوماً آخر الاثنين، مؤكدةً أنها قتلت عسكرياً أميركياً.

© 2019 AFP