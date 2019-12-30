غارات جوية اميركية ضد حركة الشباب تقتل 4 مسلحين بالصومال (الجيش الاميركي)

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واشنطن (أ ف ب)

شن الجيش الاميركي غارات جوية الاحد استهدفت حركة الشباب في الصومال وقتلت اربعة "ارهابيين" حسبما اعلنت القيادة العسكرية الاميركية لافريقيا (افريكوم).

وقالت افريكوم في بيان انه "بالتنسيق مع الحكومة الفدرالية الصومالية، نفذت القيادة الاميركية في افريقيا ثلاث غارات جوية في 29 كانون الاول/ديسمبر في موقعين، مستهدفة ميليشيات الشباب". واضاف البيان ان الضربات استهدفت موقعَي كونيو بارو وكاليو بارو.

وقال الجنرال الاميركي ويليام غايلر الذي يدير عمليات افريكوم "منذ الهجمات الاولى (لحركة) الشباب في 2011، قتلت هذه المجموعة بلا رحمة مئات الاشخاص".

وكثفت الولايات المتحدة ضربات الطائرات المسيرة في الصومال في 2019 مستهدفة ما تقول إنهم مقاتلو حركة الشباب، المرتبطة بتنظيم القاعدة، وتنظيم الدولة الإسلامية في الصومال.

وطردت القوات الحكومية مسلحي الشباب من مقديشو عام 2011 بدعم من قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي. لكن المسلحين لا يزالون يشنون هجمات دامية.

© 2019 AFP