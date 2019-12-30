فيديو: رصد حيتان آكلة للحوم البشر بالبحر المتوسط

رصدت جمعية "ماريكامب" الإيطالية في 27 ديسمبر/كانون الأول ثلاثة حيتان من نوع "أوركا" تعرف بأنها آكلة للحوم البشر، في مضيق مسينا الواقع بين شبه الجزيرة الإيطالية وصقلية. وكانت الحيتان الثلاثة قد ظهرت للمرة الأولى قبل عشرة أيام من ذلك في مرفأ جنوة الإيطالي، بعد أن قطعت 800 كيلومتر في غضون أسبوع.

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أفادت جمعية "ماريكامب" الإيطالية الاثنين أنها رصدت في 27 ديسمبر/كانون الأول الجاري ثلاثة حيتان من نوع "أوركا" آكلة لحوم البشرالمهددة بالاندثار، في مضيق مسينا الواقع بين شبه الجزيرة الإيطالية وصقلية.

وكانت الحيتان الثلاثة قد شوهدت في 17 ديسمبر/كانون الأول في مرفأ جنوة شمال غرب إيطاليا للمرة الأولى، بعد أن قطعت مسافة 800 كيلومتر خلال أسبوع.

وقد يشكل تواجد الحيتان الثلاثة في المضيق مشكلة بسبب حركة الملاحة الكبيرة في المنطقة وخطر اصطدامها بالسفن، وفق ما تقول كلارا موناكو عالمة الأحياء البحري العاملة في الجمعية.

وتضيف كلارا موناكو "لا نعرف إن كانت توجهت نحو صقلية للعثور على الغذاء لتنتقل بعدها نحو مضيق جبل طارق ومن ثم محيط أيسلندا".



وتتواجد حيتان "أوركا" في كل المحيطات والبحار في العالم لكنها تكون بأعداد كثيرة في المناطق الباردة، في حين يضم البحر المتوسط 11 نوعا من الحوتيات من بينها الحيتان القاتلة المهددة بالاندثار.

شيماء عزت/ أ ف ب