"في آي آر" مخصصة فقط للأخطاء "الواضحة والصريحة" بحسب أحد مسؤولي كرة القدم

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لندن (أ ف ب)

كشف لوكاس برود، أمين عام مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (ايفاب) المكلف شؤون القوانين الناظمة للعبة الشعبية الاثنين، أن على تقنية المساعدة بالفيديو "في آي آر" أن تغيّر القرار الذي يتخذ على أرض الملعب فقط في حال وجود خطأ "واضح وصريح"، بعد الجدل التي أثارته التقنية في الآونة الاخيرة لا سيما في الدوري الانكليزي.

منذ اعتمادها في الدوري الممتاز مطلع الموسم الحالي، أثارت "في آي آر" جدلا واسعا في العديد من القرارات، لا سيما في حالات التسلل.

خلال نهاية الاسبوع وتحديدا في مباريات المرحلة 20 من الـ "برمير ليغ"، ألغيت أهداف لكل من نوريتش، برايتون، شيفيلد يونايتد، ولفرهامبتون وكريستال بالاس بعد الاحتكام الى التقنية، بسبب ميلمترات بسيطة وهامشية (لم تظهر واضحة في العديد منها)، ما أثار الشكوك حول ما إذا كانت التقنية دقيقة بما يكفي لتحديد قرارات بهذه الدقة.

وتساءل المدربون واللاعبون على حد سواء عما إذا على التقنية ألا تستخدم لتغيير قرار اتُخذ على أرض الملعب وبدا صحيحا للعين المجرّدة. وهي فكرة لاقت ترحيب برود، أمين عام مجلس الفيفا، الهيئة المسؤولة عن سن قوانين كرة القدم.

وقال برود، رغم عدم تناوله لحالات معينة حدثت في الدوري الانكليزي، إن توجيهات المجلس تنصح باستخدام "في آي آر" فقط لتصحيح أخطاء واضحة التي يتم تطبيقها ايضا في حالات التسلل.

وقال برود وفق ما أفادت تقارير عدة في الإعلام البريطاني "مبدأ الواضح والصريح لا يزال موجودا، إنه مهم جدا. لا يجب أن نهدر وقتا طويلا لايجاد خطأ هامشي. إذا أمضيت دقائق محاولا معرفة ما اذا هناك تسلسل أم لا، اذًا الامر ليس واضحا وصريحا ويجب الابقاء على القرار الاساسي".

وأعرب كونور كودي قائد ولفرهامبتون عن امتعاضه من هدف التعادل الذي ألغي لفريقه وبدا شرعيا قبل نهاية الشوط الاول أمام مضيفه ليفربول المتصدر، بعد أن كشفت التقنية ان هناك تسلل على الاسباني جوني كاسترو في عملية بناء الهدف الذي سجله البرتغالي بيدرو نيتو.

وقال كودي عقب الخسارة بهدف نظيف لهيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" "الكثير من الاشخاص سيقولون لي أنه تم اتخاذ القرار الصائب وقد يكون ذلك صحيحا. ولكن ما هو؟ الإبط متسلل؟ إصبع القدم؟ أو شيء من هذا القبيل؟"

وقد فاز "الريدز" بهدف أكدته ايضا التقنية بعدما أظهرت أن آدم لالانا مرر الكرة بكتفه لا بيده الى السنغالي ساديو مانيه صاحب هدف الفوز.

الى ذلك، أعرب كريس وايلدر مدرب شيفيلد عن غضبه من إلغاء التقنية لهدف لفريقه أمام مانشستر سيتي بطل الموسمين الماضيين، علما انها المرة الخامسة التي يتم الغاء هدف لشيفيلد هذا الموسم.

وقال وايلدر "مجددا تلغي "في آي آر" هدفا لنا. انه القرار الثامن او التاسع في نهاية الاسبوع (المرحلة 20)، إن هذه الحالة لا تساعد كرة القدم".

وقد أقر المدرب الاسباني بيب غوارديولا بعد قيادته سيتي للفوز 2-صفر أن التقنية "فوضى كبيرة. آمل أن تتحسن في الموسم المقبل".

© 2019 AFP