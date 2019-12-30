قتيلان وجريح جراء اطلاق نار في كنيسة بتكساس الاميركية

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هيوستن (الولايات المتحدة) (أ ف ب)

فتح رجل النار داخل كنيسة، خلال الصلاة صباح الاحد في تكساس بجنوب الولايات المتحدة، فقتل شخصا واصاب آخَر بجروح بالغة، قبل ان يُصاب هو ايضا برصاص مصلين موجودين بالكنيسة.

واشار مكتب التحقيقات الفدرالية الى انه يحقق في الهجوم لتحديد اسبابه.

واوضح مايك درايفدال المتحدث باسم خدمة الاطفاء في مدينة فورث وورث القريبة، لوكالة فرانس برس، انه "في حوالى الساعة 10,57 بالتوقيت المحلي (17,57 ت غ) تم ابلاغ الشرطة ورجال الاطفاء في وايت سيتلمنت بحصول اطلاق نار في كنيسة ويست فريواي تشرش اوف كرايست". واضاف "عندما وصلوا، وجدوا انه تم اطلاق اعيرة نارية".

ونُقِل ثلاثة اشخاص بينهم المهاجم الى المستشفى على نحو طارئ. واوضح درايفدال ان "الثلاثة كانوا في وضع حرج لدى دخولهم المستشفى".

من جهتها قالت ماكارا تراستي المتحدثة باسم خدمة سيارات الاسعاف "عالجنا خمسة جرحى، ثلاثة منهم اصيبوا برصاص". واضافت لفرانس برس "توفي شخصان" أحدهما المهاجم، فيما "لا يزال الثالث بوضع حرج".

وقال مسؤول بالشرطة المحلية خلال مؤتمر صحافي ظهر الاحد "اليوم حوالى الساعة 11,15 صباحا دخل مهاجم الى كنيسة ويست فريواي تشرش اوف كرايست اثناء الصلاة".

ولفت الى ان الرجل اطلق اعيرة نارية، مشيرا الى ان مصلّيَيْن في الكنيسة "اطلقا النار بدورهما واصابا المشتبه به".

من جانبه، قال جيف وليامز المسؤول عن ادارة السلامة العامة في تكساس بعد ظهر الاحد ان "مصلّيَيْن بَطَلَيْن قد حالا دون وقوع الأسوأ وانقذا عددا لا يحصى من الارواح. افكارنا معهم ومع عائلاتهم".

وقال المدعي العام لولاية تكساس كين باكستون انه "بحالة صدمة وحزن" جراء الهجوم.

بدوره قال حاكم الولاية الجمهوريّ غريغ ابوت ان "اماكن العبادة مقدسة وانا ممتن لموظفي الكنيسة الذين تصرفوا بسرعة لتحييد المهاجم ومنع فقدان مزيد من الارواح".

وقُتل زهاء اربعة الاف شخص بالرصاص عام 2017 بالولايات المتحدة، احدى اكثر الدول التي تنتشر فيها الاسلحة النارية.

© 2019 AFP