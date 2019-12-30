كارلوس غصن وصل إلى لبنان رغم الإقامة الجبرية المفروضة عليه في اليابان

أ ف ب/ أرشيف

وصل رئيس مجلس إدارة تحالف نيسان-رينو السابق كارلوس غص إلى لبنان الإثنين، رغم الإقامة الجبرية المفروضة عليه في اليابان. وغصن المتهم بقضايا تهرب ضريبي في اليابان، أفرج عنه في الربيع الماضي بكفالة بانتظار محاكمته ولكنه منع من مغادرة الأراضي اليابانية.

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وصل رئيس مجلس إدارة تحالف نيسان-رينو السابق كارلوس غصن إلى لبنان، قادما من تركيا على متن طائرة خاصة رغم الإقامة الجبرية المفروضة عليه في اليابان.

وكان غصن قد أوقف في طوكيو في نوفمبر/تشرين الثاني 2018 بتهمة التصريح عن راتب أقل بملايين الدولارات مما كان يتقاضاه واستخدام أموال الشركة لغايات شخصية، وقد حدد شهر أبريل/نيسان 2020 لبدء محاكمته.

وفي الربيع الماضي، أفرجت السلطات اليابانية عنه بكفالة بانتظار محاكمته ولكنها منعته من مغادرة اليابان.

من جهته، ينفي غصن ارتكاب أي مخالفة وقد اتهم مسؤولين في نيسان يعارضون خطته باندماج أكبر مع شركة "رينو" الفرنسية بالتآمر عليه.

وكان لقضية غصن تداعيات كارثية على نيسان التي أعلنت في يوليو/تموز تراجع أرباحها الصافية بنحو 95 بالمئة في الفصل الممتد بين أبريل/نيسان ويونيو/حزيران، مؤكدة أنها ستلغي 12500 وظيفة حول العالم. كما سلطت قضية غصن الذي كان يحظى بالاحترام في اليابان لإنقاذه نيسان من حافة الإفلاس، الضوء على النظام القضائي الياباني الذي تعرض لانتقادات وخصوصا من الخارج.

وتواجه الشركة صعوبات في الحفاظ على ثبات العلاقة مع رينو في إطار تحالف ثلاثي مع ميتسوبيشي أسسه غصن وترأسه قبل الإطاحة به.

فرانس24/ أ ف ب