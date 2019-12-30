كوريا الشمالية تدعو لاتخاذ "إجراءات أمنية وهجومية" قبل انتهاء مهلة نزع السلاح النووي مع واشنطن

خلال اجتماع لحزب العمال الحاكم الأحد، دعا الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى اتخاذ "إجراءات إيجابية وهجومية" لضمان الأمن في بلاده، وذلك قبل انتهاء المهلة التي حددها بنهاية العام لمحادثات نزع السلاح النووي مع الولايات المتحدة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية.

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قبل انتهاء المهلة التي حددتها بيونغ يانغ بالاتفاق مع واشنطن بشأن نزع السلاح النووي من أراضيها، أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية الأحد أن الزعيم كيم جونغ أون دعا إلى اتخاذ "إجراءات إيجابية وهجومية" لضمان الأمن خلال اجتماع لحزب العمال الكوريين الحاكم.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن كيم اقترح اتخاذ إجراءات في مجالات الشؤون الخارجية وصناعة الذخيرة والقوات المسلحة مشددا على ضرورة اتخاذ "إجراءات إيجابية وهجومية لضمان سيادة وأمن البلاد بشكل كامل". ولم تذكر الوكالة تفاصيل.

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وكان كيم قد اجتمع مع كبار مسؤولي الحزب يوم السبت لبحث قضايا مهمة تخص السياسة وسط زيادة في حدة التوتر بسبب المهلة التي أعطاها لواشنطن كي تخفف موقفها في المفاوضات المتوقفة والتي تهدف إلى إنهاء برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية.

وأضافت الوكالة أن كيم بحث قضايا تخص إدارة الدولة ومسائل اقتصادية من بينها اتخاذ إجراءات لتحسين الزراعة والعلوم والتعليم والصحة العامة والبيئة مع تضرر الاقتصاد نتيجة العقوبات الدولية المفروضة على بيونغ يانغ بسبب برامجها للأسلحة. وقالت الوكالة إن الاجتماع ما زال مستمرا.

أسلوب جديد لاستئناف المفاوضات مع واشنطن

وكانت كوريا الشمالية قد حثت واشنطن على طرح أسلوب جديد لاستئناف المفاوضات محذرة من أنها قد تسلك "طريقا جديدا" لم تكشف النقاب عنه إذا تقاعست الولايات المتحدة عن تلبية توقعاتها.

وقال قادة عسكريون أمريكيون إن هذه الخطوة قد تتضمن اختبار صاروخ بعيد المدى. وصرح مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين الأحد بأن الولايات المتحدة ستشعر بإحباط شديد إذا أجرت كوريا الشمالية تجربة لصاروخ طويل المدى أو صاروخ نووي وستتخذ الإجراء المناسب بوصفها قوة عسكرية واقتصادية كبيرة .

وقال إن الولايات المتحدة فتحت قنوات اتصال مع كوريا الشمالية، وتأمل بأن ينفذ كيم ما تعهد به خلال اجتماعين مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنزع السلاح النووي.

فرانس24/ رويترز

