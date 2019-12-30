ماكرون والسيسي يدعوان الى "أكبر قدر من ضبط النفس" في ليبيا (الاليزيه)

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باريس (أ ف ب)

بحث الرئيسان الفرنسي ايمانويل ماكرون والمصري عبد الفتاح السيسي في اتصال هاتفي "أخطار تصعيد عسكري" في ليبيا، داعيين "مجمل الفاعلين الدوليين والليبيين (...) الى اكبر قدر من ضبط النفس"، وفق ما اعلنت الرئاسة الفرنسية.

وأضاف الإليزيه أن الرئيسين "أعربا عن رغبتهما في أن يتم التوصل لاتفاق سياسي في إطار الأمم المتحدة (...) بهدف إعادة الوحدة والسيادة التامة إلى ليبيا".

ومهد الرئيس رجب طيب إردوغان الخميس لتدخل عسكري تركي مباشر في ليبيا عبر إعلانه أن البرلمان سيصوت قريبا على إرسال قوات دعما لحكومة طرابلس في مواجهة قوات المشير خليفة حفتر.

واتفق ماكرون والسيسي على "التنسيق الوثيق استعداداً لمؤتمر برلين ومن أجل تسهيل إحياء حاسم للمفاوضات الليبية الداخلية".

وأثار الرئيسان كذلك الوضع في شرق المتوسط و"اعتبرا أن مذكرة التفاهم التي توصلت إليها تركيا وليبيا حول ترسيم حدودهما البحرية تتعارض مع قانون البحار" و"اتفقا على البقاء على اتصال وثيق بهذا الصدد".

© 2019 AFP