مقتل أربعة عناصر من حركة الشباب في غارات أمريكية على الصومال

أ ف ب

غداة اعتداء أدى إلى مقتل 79 شخصا على الأقل في مقديشو، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية الأحد شن ثلاث غارات جوية على الصومال استهدفت حركة الشباب الإسلامية وأدت إلى مقتل أربعة من عناصرها.

إعلان اقرأ المزيد

استهدفت الولايات المتحدة الأمريكية الأحد عناصر من حركة الشباب الصومالية عن طريق شن ثلاث غارات جوية أدت إلى مقتل أربعة من عناصر الحركة، وفق ما أعلنت الولايات المتحدة، غداة اعتداء أدى إلى مقتل 79 شخصا على الأقل في مقديشو.

وقالت القيادة العسكرية الأمريكية لإفريقيا (أفريكوم) في بيان إن "هذه الضربات الجوية الدقيقة استهدفت عناصر في حركة الشباب مسؤولين عن أعمال إرهابية ضد مواطنين صوماليين أبرياء بالتنسيق مع (تنظيم) القاعدة".

وأضاف البيان "بالتنسيق مع الحكومة الفدرالية الصومالية، نفذت القيادة الأمريكية في إفريقيا في 29 كانون الأول/ديسمبر ثلاث غارات جوية في موقعين، مستهدفة عناصر في حركة الشباب"، مشيراً إلى أن الضربات استهدفت موقعي كونيو بارو وكاليو بارو.

للمزيد- الصومال: مقتل 26 شخصا وإصابة 56 آخرين في هجوم لحركة "الشباب" على فندق بكيسمايو

وقُتل 79 شخصا على الأقل وجرح العشرات بتفجير سيارة مفخخة السبت في منطقة مكتظة بمقديشو، عاصمة الصومال.

وبين القتلى 16 على الأقل من طلاب جامعة بنادر كانوا في حافلة لدى وقوع التفجير عند تقاطع مكتظ في جنوب غرب العاصمة.

هجمات حركة الشباب والإطاحة بالحكومة والتدخل الأمريكي

ولم تعلن أي جهة في الوقت الحاضر مسؤوليتها عن الهجوم، لكن مقديشو كثيرا ما تتعرض لتفجيرات واعتداءات يشنها عناصر حركة الشباب الذين يسعون منذ أكثر من عشرة أعوام إلى الإطاحة بالحكومة الصومالية.

وفي 2011، أُجبر عناصر حركة الشباب الإسلامية على الفرار من العاصمة الصومالية وخسروا مذاك العديد من معاقلهم. إلا أنهم لا يزالون يسيطرون على مناطق ريفية في محيطها ويشنّون هجمات ضد السلطات. ويقدر عددهم بما بين 5 و9 آلاف مقاتل.

وقال الجنرال الأمريكي ويليام غايلر الذي يدير عمليات أفريكوم "منذ الهجمات الأولى (لحركة) الشباب في 2011، قتلت هذه المجموعة بلا رحمة مئات الأشخاص".

وأضاف "هاجم (الشباب) شركاء وحلفاء أفارقة (للولايات المتحدة) ومواطنين أمريكيين".

للمزيد- الصومال: مقتل 52 مسلحا من حركة الشباب الإسلامية في ضربة جوية أمريكية

ومنذ العام 2015، شهد الصومال 13 هجوما أسفرت عن مقتل 20 شخصا أو أكثر، وقع 11 منها في مقديشو، بحسب حصيلة أعدتها وكالة الأنباء الفرنسية. وتمت كلها باستخدام سيارات مفخخة.

ووقع الهجوم الأكثر دموية في تاريخ البلاد في تشرين الأول/أكتوبر 2017 في مقديشو وأسفر عن مقتل 512 شخصا وإصابة نحو 295 بجروح.

ومنذ أسبوعين، شنّت حركة الشباب هجوماً استهدف فندقاً في العاصمة يرتاده مسؤولون سياسيون وضباط ودبلوماسيون، ما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص.

ومنذ نيسان/أبريل 2017، كثفت الولايات المتحدة ضرباتها الجوية بعد توسيع دونالد ترامب الصلاحيات المعطاة للجيش الأمريكي لجهة شنّ عمليات عسكرية جوية أو برية، في إطار مكافحة الإرهاب.

وفي نيسان/أبريل الماضي، أعلنت القيادة الأمريكية لإفريقيا أنها قتلت 800 شخصا في 110 ضربات جوية منذ نيسان/أبريل 2017 في هذا البلد الواقع في القرن الإفريقي.

فرانس24/ أ ف ب

