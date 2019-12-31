الدوري الأميركي للمحترفين: عودة موفقة ليانيس

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واشنطن (أ ف ب)

حقق النجم اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو عودة موفقة وقاد فريقه ميلووكي باكس لتعزيز صدارته للمنطقة الشرقية والترتيب العام، وذلك بفوزه على مضيفه شيكاغو بولز 123-102 الإثنين في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وغاب أفضل لاعب في الدوري الموسم الماضي عن المباراتين الأخيرتين لميلووكي بسبب أوجاع في ظهره، من دون أن يمنع ذلك فريقه من الخروج منتصرا على أتلانتا هوكس ثم أورلاندو ماجيك.

وعاد اليوناني الى فريقه الإثنين في مباراته الأخيرة لهذا العام ونجح في قيادته الى فوزه الثالث تواليا والثلاثين من أصل 35 مباراة، بتسجيله 23 نقطة مع 10 متابعات في غضون 27 دقيقة فقط.

وجلس أنتيتوكونمبو على مقاعد البدلاء في آخر 5 دقائق ونصف من اللقاء بسبب الفارق الكبير الذي حققه فريقه على مضيفه بفضل مساهمة فاعلة أيضا من المتألق الآخر كريس ميدلتون الذي سجل 25 نقطة، وإيريك بيلدسو الذي سجل 16 نقطة في أول مشاركة له بعد غياب لتسع مباريات متتالية نتيجة اصابة في ساقه اليمنى.

وفرض ميلووكي هيمنته منذ البداية بتقدمه 8-صفر بعدما أخفق شيكاغو في محاولاته الست الأولى، ثم أنهى الربع الأول متقدما 31-20 قبل أن يوسع الفارق الى 13 نقطة 33-20 في أوائل الربع الثاني إثر سلة من روبن لوبيز.

لكن بعدما نجح في 9 محاولات فقط من أصل 29 في الربع الأول، استفاق ميامي في الثاني واعتمد على التسديد من خارج القوس حيث نجح كل من الفنلندي لاوري ماركانن وكوبي وايت بثلاث ثلاثيات، ما سمح في عودة فريقهما الى أجواء اللقاء خلال هذا الربع الذي حقق فيه 8 ثلاثيات من أصل 14 محاولة وحسمه لصالحه 32-24.

وحقق شيكاغو تقدمه الأول في اللقاء مع بقاء قرابة دقيقتين على نهاية الشوط الأول (52-51) بسلة من وايت، لكن أنتيتوكونمبو رد سريعا وأعاد ميلووكي الى المقدمة وسمح له بالدخول الى الشوط الثاني متقدما 55-52.

وحسم ميلووكي فعليا المواجهة في بداية الربع الثالث الذي افتتحه بتسجيله 17 نقطة مقابل 4 فقط لمضيفه، ليتقدم 72-56 إثر سلة استعراضية لأنتيتوكونمبو، ثم دخل الى الربع الأخير متقدما 95-77 قبل أن يصل الى أكبر فارق له في اللقاء (105-81) في آخر دقيقتين ونصف إثر سلة ثلاثية من كايل كورفر.

وفي نهاية المطاف، استقر الفارق على 21 نقطة على الرغم من جهود زاك لافين (19 نقطة لكنه نجح في 7 فقط من محاولاته الـ23) وماركانن ووايت (18 لكل منهما) الذين عجزوا عن تجنيب شيكاغو هزيمته الـ21 هذا الموسم والـ11 على أرضه من أصل 18 مباراة.

- واشنطن يفرمل ميامي -

وبهذا الانتصار، ابتعد ميلووكي في صدارة المنطقة الشرقية، مستفيدا من توقف مسلسل انتصارات ميامي هيت عند خمس مباريات على التوالي بخسارته المفاجئة أمام مضيفه واشنطن ويزاردز 105-123، على الرغم من أن الأخير يفتقد نجمه برادلي بيل وخمسة لاعبين آخرين مؤثرين بسبب الإصابة.

وتراجع ميامي بهزيمته الثالثة فقط في آخر 20 مباراة والتاسعة من أصل 33، الى المركز الثالث في المنطقة الشرقية لصالح بوسطن سلتيكس (22 فوزا و8 هزائم)، على الرغم من جهود جيمي باتلر (27 نقطة) ودنكان روبينسون (16) وبام أديبايو (14 نقطة مع 14 متابعة).

وفي المقابل، حقق واشنطن فوزه العاشر فقط في 32 مباراة بعدما قدم جوردن ماكراي وغاريسون ماثيوز والفرنسي إيان ماهينمي أداء استثنائيا عوضوا فيه الغيابات الكثيرة في صفوف فريق العاصمة.

وبعد أن عجز عن تجاوز الست نقاط في مبارياته الـ11 السابقة في الدوري، نجح "المبتدىء" ماثيوز في تسجيل 28 نقطة، بينها 20 في الشوط الأول الذي أنهاه فريقه متقدما 71-63، فيما قدم ماكراي أفضل مباراة له لهذا الموسم بتسجيله 29 نقطة، وماهينمي الأفضل في مسيرته التي بدأت في الدوري الأميركي قبل 11 عاما، بتسجيله 25 نقطة.

وفي أبرز المباريات الأخرى في اليوم الأخير من 2019، حقق يوتا جاز فوزه الثالث تواليا والثامن في آخر تسع مباريات والـ21 بالمجمل في 33 مباراة، بتغلبه على ضيفه ديترويت بيستونز 104-81 بفضل جهود الرباعي دونوفان ميتشل (23 نقطة) وجوردن كلاركسون (20) والكرواتي بويان بوغدانوفيتش (17) والفرنسي رودي غوبير (13 نقطة مع 19 متابعة).

© 2019 AFP