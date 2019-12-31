السلطات اللبنانية: غصن دخل البلاد بصورة شرعية ولا شيء يستدعي ملاحقته

أعلنت السلطات اللبنانية الثلاثاء أن رجل الأعمال الفرنسي البرازيلي كارلوس غصن دخل لبنان "بصورة شرعية"، ولا شيء يستدعي ملاحقته. وأكد مصدر في الرئاسة اللبنانية أن غصن وصل على طائرة جاءت من تركيا، مستخدما جواز سفر فرنسيا وبطاقة هويته اللبنانية. وكان قطب صناعة السيارات قيد الإقامة الجبرية في اليابان منذ نيسان/أبريل الماضي، ولم تتضح بعد ظروف مغادرته لها.

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أكدت السلطات اللبنانية الثلاثاء أن رجل الأعمال الفرنسي البرازيلي كارلوس غصن دخل لبنان "بصورة شرعية"، ولا شيء يستدعي ملاحقته، وذلك في أعقاب وصوله إلى بيروت قادما من اليابان حيث كان رهن الإقامة الجبرية.

وأكدت المديرية العام للأمن العام اللبناني أنه "لا توجد أية تدابير تستدعي أخذ إجراءات بحقه أو تعرضه للملاحقة القانونية"، فيما أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية أن "ظروف خروجه من اليابان والوصول إلى بيروت غير معروفة منّا وكل كلام عنها هو شأن خاص به".

غصن وصل على طائرة قادمة من تركيا بجواز سفر فرنسي



وأكد مصدر في الرئاسة اللبنانية الثلاثاء أن غصن وصل على طائرة جاءت من تركيا، مستخدماً جواز سفر فرنسيا وبطاقة هويته اللبنانية.

في حي راق في محلة الأشرفية في بيروت، شاهد مصور فرانس برس صباح الثلاثاء دورية تابعة لقوى الأمن الداخلي مؤلفة من سيارتين تتوقف أمام منزل اعتاد غصن على الإقامة فيه خلال زياراته إلى بيروت. ولم يتسن لفرانس برس التحقق مما إذا كان موجوداً حالياً في هذا المنزل.



وتجمع صحافيون من مؤسسات إعلامية محلية وأجنبية أمام المنزل منذ الصباح، وشوهدت عناصر من قوى الأمن الداخلي قرب المنزل.

من جهتها، أكدت وزارة الخارجية الفرنسية أن "السلطات الفرنسية لم تتبلّغ بمغادرته اليابان ولم تكن أبدا على علم بظروف هذه المغادرة".



ويثير هذا التأكيد تساؤلات حول طريقة مغادرته اليابان، في وقت أكد محاميه أن فريق الدفاع، باعتباره الضامن للتدابير القانونية المفروضة على غصن بعد إطلاق سراحه بموجب كفالة، يحتفظ بجوازات سفره الثلاثة.

ولم تتضح بعد ظروف مغادرة غصن، في تطور فاجأ أيضا على ما يبدو فريق دفاعه في اليابان، بينما تعهد في أول تعليق له، بالتحدثّ "بحرية" إلى وسائل الاعلام، بدءاً من الأسبوع المقبل.



وكان قطب صناعة السيارات قيد الإقامة الجبرية منذ نيسان/أبريل الماضي. وصرّح محاميه جونيشيرو هيروناكا الثلاثاء لوسائل الإعلام "إنها مفاجأة تامة. إنني مذهول"، مؤكداً أنه لم يتلق أي اتصال من غصن، وعلم "من التلفزيون" أنه خرج من اليابان.



فرانس 24/ أ ف ب